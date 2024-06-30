Τζούρισιτς: «Είμαι πεινασμένος για πρωτάθλημα, για αυτό δεν…τράβηξα πέρυσι»

Πέτυχε τρία τέρματα στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, έβγαλε ασίστ ενώ στις προπονήσεις βγάζει μεγάλη διάθεση. Ο Φίλιπ θέλει φέτος να κερδίσει το περσινό χαμένο… στοίχημα.

Ανυπομονεί να δει τον Μαξίμοβιτς, επεξηγεί γιατί χάθηκε ο τίτλος, πως βλέπει τον Αλόνσο, και δηλώνει πανέτοιμος να δείξει διαφορετικό πρόσωπο.

