Τζούρισιτς: «Είμαι πεινασμένος για πρωτάθλημα, για αυτό δεν…τράβηξα πέρυσι»

Ο Σέρβος διεθνής έκανε αυτοκριτική και δηλώνει πανέτοιμος για μια σεζόν πρωταθληματική...  

Πέτυχε τρία τέρματα στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, έβγαλε ασίστ ενώ στις προπονήσεις βγάζει μεγάλη διάθεση. Ο Φίλιπ θέλει φέτος να κερδίσει το περσινό χαμένο… στοίχημα.

Ανυπομονεί να δει τον Μαξίμοβιτς, επεξηγεί γιατί χάθηκε ο τίτλος, πως βλέπει τον Αλόνσο, και δηλώνει πανέτοιμος να δείξει διαφορετικό πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

