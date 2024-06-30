Γιώργος Νίκας : Η ευκαιρία καριέρας που έχει μπροστά του φέτος

Ο Γιώργος Νίκας έκανε το μεγάλο επαγγελματικό του βήμα το καλοκαίρι του 2023 , όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό . Ήταν το «μήλον της έριδος» για πολλές ομάδες, τόσο από την χώρα μας όσο και από την Ευρώπη.

Επέλεξε τον Παναθηναϊκό καθαρά από συνείδηση, βλέποντας την τεράστια εξέλιξη που είχε ο άλλοτε συμπαίκτης του στον Λεβαδειακό και καλός του φίλος Φώτης Ιωαννίδης . Την σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό καθώς πέρυσι πάρθηκε η απόφαση πως δεν θα βρει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στο Τριφύλλι.

