Συγκινούν οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Πήγαν στο Λιντς με πανό για τον Μπάλντοκ

Οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πήγαν στο Λιντς για το ματς με την τοπική ομάδα με πανό εις μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ

Baldok

Ο απροσδόκητος χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ σκόρπισε τη θλίψη στις τάξεις -και- της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε ο αδικοχαμένος αμυντικός για επτά χρόνια.

Στο πρώτο ματς της ομάδας τους μετά το τραγικό συμβάν, στο Λιντς, οι φίλοι των «λεπίδων» έκαναν την εμφάνισή τους με ένα πανό αφιερωμένο στον άλλοτε ποδοσφαιριστή του αγγλικού κλαμπ, συγκινώντας με την κίνησή τους.

Μάλιστα, στο πλάι της μορφής του Μπάλντοκ, υπάρχουν τόσο το έμβλημα της Γιουνάιτεντ, όσο και εκείνο της Εθνικής μας ομάδας.

