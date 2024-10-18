Ο απροσδόκητος χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ σκόρπισε τη θλίψη στις τάξεις -και- της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε ο αδικοχαμένος αμυντικός για επτά χρόνια.

Στο πρώτο ματς της ομάδας τους μετά το τραγικό συμβάν, στο Λιντς, οι φίλοι των «λεπίδων» έκαναν την εμφάνισή τους με ένα πανό αφιερωμένο στον άλλοτε ποδοσφαιριστή του αγγλικού κλαμπ, συγκινώντας με την κίνησή τους.

Μάλιστα, στο πλάι της μορφής του Μπάλντοκ, υπάρχουν τόσο το έμβλημα της Γιουνάιτεντ, όσο και εκείνο της Εθνικής μας ομάδας.

Sheffield United fans with a George Baldock flag on their way to Leeds tonight.



Respect. 👏 pic.twitter.com/HNmdz9MMMY — Football Away Days (@FBAwayDays) October 18, 2024

Πηγή: skai.gr

