Roland Garros: Έγραψε ιστορία στο Παρίσι ο Τζόκοβιτς - Σήκωσε το 23ο Grand Slam και ξεπέρασε τον Ναδάλ

Έγραψε ιστορία στο Παρίσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο σπουδαίος πρωταθλητής επικράτησε 3-0 σετ του Κάσπερ Ρουντ στον τελικό και κατέκτησε το 23ο Grand Slam τίτλο του. Αυτό σημαίνει πως είναι επίσημα ο κορυφαίος, αφού ξεπέρασε τον Ράφα Ναδάλ στην λίστα των αθλητών με τους περισσότερους τίτλους στις τέσσερις μεγάλες διοργάνωσης και είναι, πλέον, μόνος στην κορυφή.

Η μυθική λίστα των επιτευγμάτων του Σέρβου μεγαλώνει, αφού έγινε ο πρώτος που έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam από τουλάχιστον τρεις φορές (9 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon και 3 US Open).

O 36χρονος κυριάρχησε απόλυτα του Νορβηγού αντιπάλου του, ο οποίος στάθηκε αξιοπρεπώς, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον ανίκητο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχει κατακτήσει τα δύο πρώτα φετινά Grand Slam.

Στο πρώτο σετ ο Ρουντ αιφνιδίασε τον Σέρβο και προηγήθηκε 3-0, κάνοντας break με τον καλησπέρα. Ο Νόλε το έσβησε για το 4-3 και ισοφάρισε σε 4-4, ενώ είχε ένα ακόμα break point που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στη συνέχεια. Το σετ οδηγήθηκε στο tie break, όπου με ατσάλινη ψυχραιμία επικράτησε 7-1 και έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ήρθε η σειρά του να βάλει τους όρους του. Ξεκίνησε με break και έφτασε άνετα στο 5-2. Ο Ρουντ σταμάτησε δύο σετ πόιντς και έκανε το 5-3, όμως ο Τζόκοβιτς «απάντησε» με love game και τελείωσε το σετ για το 2-0.

Το τρίτο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με τον Ρουντ να κρατάει το σερβίς του ως το 5-4. Ο Νόλε γκάζωσε για τα καλά και τελείωσε το παιχνίδι παίρνοντας τους δώδεκα από τους 13 πόντους.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB