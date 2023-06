«Τσιπαρισμένος» ο… Τζόκοβιτς: Το «τσιπάκι» αλά Iron Man που έχει κολλημένο στο στήθος του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ στο παιχνίδι του με τον Φούτσοβιτς στο Roland Garros έβγαλε την μπλούζα για να βάλει μια άλλη. Αυτή ήταν η στιγμή που αποκάλυψε ένα νέο «δημιούργημα» της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τις επιδόσεις του.



Το… κάτι σαν κέρμα, τσιπάκι, το οποίο είχε κολλημένο στο στήθος του με μια ταινία έχει γίνει θέμα συζήτησης με πολλούς να αναρωτιούνται τι είναι. Όχι, ο Τζόκοβιτς δεν έγινε… Ironman, αλλά το τσιπάκι αυτό, είναι το Taopatch.

Πρόκειται για μια συσκευή νανοτεχνολογίας, το οποίο λέγεται ότι βελτιώνει τον συντονισμό και την αρμονία στις κινήσεις αυτού που το φορά. Το Taopatch συγκεντρώνει το φως του ήλιου και τη θερμότητα από αυτό για να… παρέχει τα παραπάνω στο σώμα του χρήστη του, με την διάρκεια ζωής του καθενός «κέρματος» να φτάνει 720 ώρες.

"My team delivered some incredibly efficient nanotechnology to help me deliver my best on the court. So, that's the biggest secret of my career. If it wasn't for that, I probably wouldn't be sitting here". Heartfelt thanks

