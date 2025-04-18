Λογαριασμός
Αφρικανικό δημοσίευμα συνδέει τον Παναθηναϊκό με 17χρονο Μαροκινό τερματοφύλακα

Στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική, ο 17χρονος Μαροκινός τερματοφύλακας, Σχουαΐμπ Μπελααρούς

Μαρόκο τερματοφύλακας

Με ένα «διαμαντάκι» από το Μαρόκο συνδέθηκε ο Παναθηναϊκός.

Όπως μετέφερε το «africafoot.com», oι «πράσινοι» μαζί τη Ραμπάτ, την Μπερκάν, αλλά και την Άλκμααρ, έχουν παρακολουθήσει τον 17χρονο τερματοφύλακα, Σχουαΐμπ Μπελααρούς!

Πρόκειται για τον βασικό πορτιέρε της εθνικής Μαρόκου Κ17, η οποία πραγματοποιεί μια τρομερή πορεία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό που θα διεξαχθεί το Μεγάλο Σάββατο στις 17:00 με αντίπαλο το Μάλι.

Ο ανήλικος πορτιέρε δεν έχει ενταχθεί επαγγελματικά σε κάποιον σύλλογο και ουσιαστικά ανήκει στην ακαδημία ΑΜ Football στην Καζαμπλάνκα.

Μάλιστα η πηγή που επικαλείται η αφρικανική ιστοσελίδα αναφέρει ότι: «H ακαδημία στην οποία ανήκει ο Μπελααρούς, θέλει να τον κρατήσει μέχρι αυτός να κλείσει τα 18 του χρόνια. Προτεραιότητα θα είναι ο νεαρός τερματοφύλακας να παίξει επαγγελματικά στην Ευρώπη. Θα είναι πολύ δύσκολο να μεταβιβάσει το συμβόλαιό του σε ομάδα του Μαρόκου, γιατί η Ακαδημία ευνοεί ξένους συλλόγους, για καθαρά αθλητικούς και όχι οικονομικούς λόγους.»

