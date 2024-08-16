Νικολακόπουλος: «Έρχονται ευχάριστα για τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές»

Τα τελευταία αγωνιστικά και τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.



Μιλώντας στον Χρήστο Ρομπόλη έκανε μία εκτίμηση, 20 ημέρες πριν (4/9) το δικαίωμα των Πειραιωτών να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, επισημαίνοντας ότι περιμένουμε ευχάριστα νέα μεταγραφικά (με κυρίαρχο πρόσωπο τον Ποντένσε). Ίσως και στο προσεχές 10ήμερο, αλλά σίγουρα με μεγαλο ενδιαφέρον έως τα πρώτα 24ωρα του Σεπτέμβρη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ρεπόρτερ του σταθμού, στο καινούργιο εντυπωσιακό πούλμαν του Ολυμπιακού θα μπουν κι άλλοι καλοί παίκτες.



Αναφορικά με την πρεμιέρα των Πειραιωτών στον Βόλο, εν αναμονή της ανακοίνωσης της αποστολής της ομάδας, τόνισε ότι ο Χοσέ-Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί ο να υπολογίζει τον τραυματία Ρέτσο και φυσικά τον Μπιέλ που έφυγε για το MLS, μετέφερε την πιθανή ενδεκάδα.



Ακούστε τι άλλο είπε για τον Ολυμπιακό, περιμένοντας την κλήρωση του Europa League, αλλά και για τις μάχες που είχαν κερδίσει οι «ερυθρόλευκοι» με Άγιαξ και Μάλμε που απέκλεισαν Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

