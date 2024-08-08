Παναθηναϊκός: «Ταυτοποιήστε τα εισιτήρια σας πριν την έλευσή σας στο γήπεδο»

Ανακοίνωση μέσω της οποίας καλεί τους φιλάθλους που θα μεταβούν στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των εισιτηρίων εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους της να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των εισιτηρίων τους πριν την άφιξή τους στο γήπεδο για τον αγώνα Παναθηναϊκός- Άγιαξ.

Ειδικότερα:

1. Οι Έλληνες φίλαθλοι παρακαλούνται να συνδέονται με τους κωδικούς TaxisNet και όχι από την επιλογή για non Greek residents.

2. Οι αλλοδαποί φίλαθλοι και οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού παρακαλούνται να στέλνουν τον αριθμό κίνησης της παραγγελίας τους στο info@paotickets.gr.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

