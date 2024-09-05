Παναθηναϊκός: Γιατί διάλεξε αυτούς ο Αλόνσο για την Ευρώπη

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν με σαφές πλάνο και προτεραιότητες, κάτι που αποτυπώνεται και στις επιλογές που έκανε για την ευρωπαϊκή του λίστα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.