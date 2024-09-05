Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Γιατί διάλεξε αυτούς ο Αλόνσο για την Ευρώπη

Ανακοινώθηκε η λίστα για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League  

Αλόνσο

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν με σαφές πλάνο και προτεραιότητες, κάτι που αποτυπώνεται και στις επιλογές που έκανε για την ευρωπαϊκή του λίστα.

