Τσιτσιπάς: Γιατί χώρισαν οι δρόμοι μας με τον Μαρκ Φιλιππούση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε στη συνέντευξη τύπου εν όψει Ρολάν Γκαρός τους λόγους του «διαζυγίου» με τον Μαρκ Φιλιππούση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε γιατί χώρισαν οι δρόμοι του με τον Μαρκ Φιλιππούση. Ο 24χρονος τενίστας ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ρολάν Γκαρός πως δεν χρειάζεται παραπάνω από έναν προπονητή, αφού αυτό περισσότερο μπορεί να τον μπερδέψει, παρά να τον βοηθήσει. Διαβεβαίωσε, δε, πως η σχέση του με τον Αυστραλό (με ελληνικές ρίζες) πρώην μεγάλο τενίστα παραμένουν πολύ καλές.



«Ήταν μια κοινή απόφαση. Μιλήσαμε ατελείωτες ώρες στο τηλέφωνο πριν μερικές εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο να έχεις στο κορτ δύο προπονητές. Ξέρω ότι είναι εκεί για να βοηθήσουν και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει κουραστικό να έχεις δύο προπονητές να μοιράζονται απόψεις. Είμαι σε μια φάση της καριέρας μου που χρειάζομαι έναν προπονητή να μου δίνει όλες τις πληροφορίες, την ανάλυση, όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για να να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Less is more, κατά τη γνώμη μου. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν στην ομάδα μου και να μοιραστούν τις σκέψεις και απόψεις τους για το τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πώς θα το κάνω. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να μείνω με λίγους ανθρώπους και να δουλέψει αυτό, διότι όταν έχεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορεί να γίνει εξαντλητικό και για την πνευματική σου ενέργεια. Είναι, λοιπόν, και αυτός ένας λόγος», τόνισε ο «Στεφ».

«Υπήρξαν αρκετές εβδομάδες που ταξίδεψα μόνο με τον προπονητή μου, γιατί αυτό ένιωσε ότι έπρεπε να γίνει και δεν το μετανιώνω, ήταν προσωπικό αίσθημα. Αγαπώ τον Μαρκ. Είναι εξαιρετικός τύπος και είμαστε συχνά σε επαφή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και είμαι χαρούμενος με την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι με στηρίζει, φυσικά, και είναι εκεί όποτε χρειαστώ κάτι», πρόσθεσε το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, που αρχίζει την Κυριακή την προσπάθειά του στο γαλλικό Grand Slam κόντρα στον Τσέχο Γίρι Βέσελι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.