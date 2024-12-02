Ο Άνταμ Γκνέζντα Τσέριν, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του, έφτασε τις 100 συμμετοχές στο χθεσινό (01/12) παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο.

Γεγονός που οδήγησε τους ανθρώπους της ομάδας να συγχαρούν τον Σλοβένο κεντρικό χαφ, μέσω των επίσημων λογαριασμών στα social media για το εν λόγω milestone.

Θυμίζουμε ότι ο Τσέριν αποκτήθηκε από το «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2022, όντας η τρίτη τότε χρονικά μεταγραφή του, για να φτάσει μέσα σε... σκάρτα 2,5 χρόνια τις 100 εμφανίσεις, μαζί με επτά τέρματα και τέσσερις ασίστ…

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ο 25χρονος μέσος έχει αναδειχτεί σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος του Παναθηναϊκού, με σταθερή παρουσία στην 11άδα όλο αυτό το διάστημα!

Με αποτέλεσμα, παράλληλα, να υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου των δύο πλευρών τον περασμένο Σεπτέμβριο, έως το καλοκαίρι του 2028.

