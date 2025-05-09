Ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Μαδρίτη ο Τσάμπι Αλόνσο! Ο 43χρονος προπονητής ενημέρωσε την Μπάγερ Λεβερκούζεν πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο, ώστε να αναλάβει τη Ρεάλ στο τέλος της σεζόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να το ανακοινώσει ο ίδιος σήμερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ντόρτμουντ.

Ο Αλόνσο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τη «βασίλισσα», ενώ ήδη έχει αποφασίσει και τους συνεργάτες που θα έχει μαζί του.

🚨⚪️ BREAKING EXCL | It’s now official and decided: Xabi #Alonso has informed Bayer 04 Leverkusen that he will leave the club at the end of the season. He is set to join Real Madrid!



Alonso may announce it himself at today’s press conference.@SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/TEUnCaQLd9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 9, 2025

