Αναλαμβάνει τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο - Το ανακοινώνει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου!

Ο Τσάμπι Αλόνσο ανακοίνωσε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Τσάμπι Αλόνσο

Ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Μαδρίτη ο Τσάμπι Αλόνσο! Ο 43χρονος προπονητής ενημέρωσε την Μπάγερ Λεβερκούζεν πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο, ώστε να αναλάβει τη Ρεάλ στο τέλος της σεζόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να το ανακοινώσει ο ίδιος σήμερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ντόρτμουντ.

Ο Αλόνσο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τη «βασίλισσα», ενώ ήδη έχει αποφασίσει και τους συνεργάτες που θα έχει μαζί του.

