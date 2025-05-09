Ως «θέμα χρόνου» χαρακτηρίζουν τα ΜΜΕ στο εξωτερικό την επισημοποίηση της συνεργασίας του Νίκολα Μίροτιτς με τη Μονακό.

Ο άσος της Αρμάνι Μιλάνο φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία σε όλα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος, Τεό Κιντάρντ σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι όλα έχουν κλείσει το deal είναι γεγονός και μάλιστα έχουν πέσει και οι υπογραφές.

«Ο σταρ της EuroLeague, Νίκολα Μίροτιτς έχει υπογράψει με τη Μονακό. Είχε κατά μέσο όρο 17,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,0 ασίστ ανά παιχνίδι στην EuroLeague», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Χ ο Κοντάρντ.

Θυμίζουμε ότι ο Μίροτιτς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης όπως και στο ΝΒΑ σε Μπουλς, Πέλικανς και Μπακς.

