Ο πιο viral προπονητής του κόσμου, έκατσε στον πάγκο με λεοπάρ κοστούμι

Δικαίως θεωρείται ο πιο στιλάτος προπονητής ο Σεγούντο Καστίγιο και το απέδειξε για άλλη μια φορά, στο ματς Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ με τη Ρίβερ Πλέιτ.



Ο προπονητής ο οποίος έχει γίνει viral με τα ντυσίματά του αυτή τη φορά «έσκασε» στο γήπεδο με λεοπάρ κοστούμι!

Η Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ ηττήθηκε από τη Ρίβερ Πλέιτ με 2-3 στο Copa Libertadores, αλλά σίγουρα όλη την προσοχή τράβηξε ο Καστίγιο!

🎵 Lo mío es punto y aparte

Tírame pa' lante Calle, pero elegante



EL LOOK DE SEGUNDO CASTILLO ante River 🤩 pic.twitter.com/1P3zG1G3xa — Diario Olé (@DiarioOle) May 9, 2025

