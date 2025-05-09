Λογαριασμός
Ο πιο viral προπονητής του κόσμου, έκατσε στον πάγκο με λεοπάρ κοστούμι

Δικαίως θεωρείται ο πιο στιλάτος προπονητής ο Σεγούντο Καστίγιο και το απέδειξε για άλλη μια φορά, στο ματς Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ με τη Ρίβερ Πλέιτ

Σεγούντο Καστίγιο

Δικαίως θεωρείται ο πιο στιλάτος προπονητής ο Σεγούντο Καστίγιο και το απέδειξε για άλλη μια φορά, στο ματς Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο προπονητής ο οποίος έχει γίνει viral με τα ντυσίματά του αυτή τη φορά «έσκασε» στο γήπεδο με λεοπάρ κοστούμι!

Η Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ ηττήθηκε από τη Ρίβερ Πλέιτ με 2-3 στο Copa Libertadores, αλλά σίγουρα όλη την προσοχή τράβηξε ο Καστίγιο!

