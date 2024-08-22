Λογαριασμός
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την κορυφή στο Diamond League της Λωζάνης με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.06 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια, κλέβοντας τη νίκη από τον Γουέιν Πίνοκ!

Τρομερός Τεντόγλου, πήρε την πρωτιά στη Λωζάνη με... buzzer beater

Και στο τέλος κερδίζει ο Μίλτος Τεντόγλου!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την κορυφή στο Diamond League της Λωζάνης με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.06 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια, κλέβοντας τη νίκη από τον Γουέιν Πίνοκ!

Μάλιστα, ο Τεντόγλου εξασφάλισε όχι μόνο τη νίκη αλλά και την πρόκριση στον τελικό της σειράς στις Βρυξέλλες, που θα γίνει 13-14 Σεπτεμβρίου. Και το έκανε διατηρώντας το αήττητό του σε 34 συνεχόμενους αγώνες.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Τεντόγλου ήταν 3ος-4ος, όμως στο τελευταίο άλμα προσγειώθηκε στα 8.06μ και κατάφερε να... αρπάξει τη νίκη και την 1η θέση.
Δείτε το άλμα που του χάρισε τη νίκη:

