Τρομερός Τεντόγλου, πήρε την πρωτιά στη Λωζάνη με... buzzer beater

Και στο τέλος κερδίζει ο Μίλτος Τεντόγλου!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την κορυφή στο Diamond League της Λωζάνης με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.06 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια, κλέβοντας τη νίκη από τον Γουέιν Πίνοκ!

Μάλιστα, ο Τεντόγλου εξασφάλισε όχι μόνο τη νίκη αλλά και την πρόκριση στον τελικό της σειράς στις Βρυξέλλες, που θα γίνει 13-14 Σεπτεμβρίου. Και το έκανε διατηρώντας το αήττητό του σε 34 συνεχόμενους αγώνες.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Τεντόγλου ήταν 3ος-4ος, όμως στο τελευταίο άλμα προσγειώθηκε στα 8.06μ και κατάφερε να... αρπάξει τη νίκη και την 1η θέση.

Δείτε το άλμα που του χάρισε τη νίκη:

