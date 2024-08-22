ΠΑΟΚ-Σάμροκ Ρόβερς 4-0: Πέταξε για Europa League

Έκανε τη δουλειά του ενάντια στη Σάμροκ Ρόβερς και εξασφάλισε, ουσιαστικά, την πρόκριση από τώρα στη league phase του Europa League ο ΠΑΟΚ!



Οι Θεσσαλονικείς διέλυσαν με 4-0 τους Ιρλανδούς στην Τούμπα έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Τάισον (γκολ και ασίστ), αποχαιρετώντας παράλληλα τον Κουλιεράκη με τον ιδανικό τρόπο στο τελευταίο του ματς στο γήπεδο της ομάδας.



Με δέκα έπαιξαν στο μεγαλύτερο μέρους του δεύτερου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι, μοναδικό αρνητικό για τον Δικέφαλο του Βορρά ο τραυματισμός του Μπράντον, που αποχώρησε υποβασταζόμενος.



Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και είχαν το πρώτο σουτ στο 5’, όμως η προσπάθεια του Κωνσταντέλια σταμάτησε στα σώματα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπράντον σούταρε με μία μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό αλλά να μην ξεγελά τον Πελς, που έκανε σπουδαία επέμβαση.



Ο Γερμανός τερματοφύλακας σταμάτησε και την κεφαλιά του Κετζιόρα στο αμέσως επόμενο λεπτό, με την πρώτη αξιόλογη φάση της Σάμροκ να ακολουθεί και τον Κοτάρσκι να σταματά άνετα το σουτ του Ο’Νιλ.

Ο Ζίβκοβιτς δεν πλάσαρε καλά στο 20’, με την μπάλα να καταλήγει άουτ, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Χορ για τους Ρόβερς στο 23’.







Πέρασαν λίγα λεπτά χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, με τον Μπάμπα να λύνει τον Γόρδιο δεσμό με πολύ δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 41’ μα να βλέπει τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ του Γιόνι...



Παρ’ όλα αυτά, ο Δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα, καθώς στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Κλίρι έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Ζίβκοβιτς!



Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με τον Τάισον να σκοράρει μέσα από την περιοχή με υπέροχο τελείωμα στο 47’ και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.



Ο Βραζιλιάνος άγγιξε το 3-0 στο 51’, όμως σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση, με την αποβολή του Χόνοχαν στο αμέσως επόμενο λεπτό να απλουστεύει την αποστολή του ΠΑΟΚ.



Το τρίτο γκολ ήρθε στο 67’, όταν ο Τάισον έκλεψε την μπάλα στην αντίπαλη άμυνα και άφησε για τον Κωνσταντέλια, που έκανε ωραίο πλασέ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Σβαμπ να έχει άστοχη κεφαλιά στο 76’.







Ο Πελς σταμάτησε εύκολα την προσπάθεια του Τσάλοφ τρία λεπτά αργότερα, με τον Ρώσο να έχει την ευκαιρία να ανοίξει λογαριασμό με τα ασπρόμαυρα στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντεσπόντοφ κέρδισε πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο νεοαποκτηθείς φορ – αντί του Κουλιεράκη, τον οποίο ήθελε ο κόσμος.



Ωστόσο, ο τερματοφύλακας των Ρόβερς απέκρουσε, με τον Τσάλοφ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι στην επαναφορά...



Κι όμως, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν χρόνο να φτάσουν στο 4-0, με τον Πελς να σταματά μία ακόμη κεφαλιά του Τσάλοφ στο 90+4’ αλλά να βλέπει τον Μπάμπα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα από κοντά.



MVP: Τι κι αν έχει πατήσει τα 36 του χρόνια; Ο Τάισον εξακολουθεί να κάνει πράματα και θάματα, σκοράροντας μία φορά, μοιράζοντας μία ασίστ και όντας γενικά ο κορυφαίος του γηπέδου για τον ΠΑΟΚ!



Η... σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά για τον Τζόρτζι στην Τούμπα. Ο Αλβανός διαιτητής ακύρωσε κατόπιν on field review το γκολ του Μπάμπα, ενώ απέβαλε με συνοπτικές διαδικασίες τον Χόνοχαν στις αρχές τους δεύτερου ημιχρόνου. Στις δε καθυστερήσεις, έδειξε άμεσα τη λευκή βούλα στο σπρώξιμο που δέχτηκε ο Ντεσπόντοφ μέσα στην περιοχή.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι (79’ Σάστρε), Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (79’ Μουργκ), Τάισον, Μπράντον (64’ Τσάλοφ)



Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Τσιγγάρας, Βιεϊρίνια, Θυμιάνης, Τισουντάλι, Ρ. Σοάρες



Σάμροκ Ρόβερς (Στ. Μπράντλι): Πελς, Χορ, Κλίρι, Γκρέις, Χόνοχαν, Γουότς (73’ Μπάιρν), Ο’Νιλ, Νιούτζεντ (73’ ΜακΈνεφ), Κλαρκ (27’ Λόπες), Φαρούτζια (84’ Μπιουρκ), Γκριν (73’ Μαντρόιου)



Στον πάγκο: Στίσι, Κάβανο, Τάουελ, Μπερνς, Ο’Σάλιβαν, Νούναν, ΜακΝάλτι



Διαιτητής: Τζόρτζι (Αλβανία)

Βοηθοί: Ρέτζα, Τσάκαι (Αλβανία)

4ος: Λάτα (Αλβανία)

VAR: Παϊρέτο, Σέρα (Ιταλία)

