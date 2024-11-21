Τρινκιέρι: «Δεν έχει αδυναμίες ο Παναθηναϊκός, διαθέτει την καλύτερη περιφέρεια»

Μια ακόμη δύσκολη έξοδος για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (22/11, 20:00, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στοχεύοντας να, πετύχει το πέμπτο «διπλό» του σε 7 αναμετρήσεις μακριά από το ΟΑΚΑ.



Στη συνέντευξη Τύπου πριν το σημαντικό αυτό ματς, ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «πράσινους», τόνισε πως είναι μία ομάδα χωρίς αδυναμίες και με την καλύτερη περιφέρεια στην Ευρώπη, ενώ επεσήμανε πως θα χρειαστεί η Ζάλγκιρις να αλλάξει πολλά σε σχέση με τα τελευταία της παιχνίδια ώστε να επικρατήσει.



Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό: «Παίζουμε πιθανότατα – όχι πιθανότατα, αλλά σίγουρα- με μία από τις καλύτερες ομάδες. Τους πρωταθλητές που δεν έχουν αδυναμίες και διαθέτουν την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση. Προερχόμαστε από τρεις συνεχόμενες ήττες. Παλέψαμε αλλά οι προσπάθειες μας δεν ήταν αρκετές. Προφανώς θέλουμε να παίξουμε καλά, να νικήσουμε και να ανέβουμε στη βαθμολογία, αλλά αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ομάδες και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε στο παιχνίδι μας. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και στο τέλος θα κοιτάξουμε το ταμπλό για να δούμε το αποτέλεσμα».



Για το τι ξεχωρίζει στους πράσινους: «Αν είναι πρώτοι σημαίνει ότι κανείς δεν βρήκε τρόπο να τους σταματήσει. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί διαθέτουν την καλύτερη περιφερειακή γραμμή. Ο Σλούκας, ο Ναν, ο Μπράουν κι ο Γκραντ επιδρούν καταλυτικά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Μου αρέσει ο Λεσόρ, λόγω της σκληράδας, της ενέργειας και την αθλητικότητας του. Έχει την ικανότητα να τραβήξει δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα, οπότε αφήνει ελεύθερα σουτ από μακριά. Ή κάνεις νταμπλ τιμ κι αφήνεις τα μακρινά σουτ ή παίζεις ατομικά τον Λεσόρ, που έχει 80%! Είναι μία εφιαλτική κατάσταση για κάθε άμυνα».



Για το αν θα παίξει ρόλο η απουσία του Εργκίν Αταμάν: «Όχι, δεν παίζει ρόλο. Οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν».

