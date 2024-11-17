«Τρένο» ο Ολυμπιακός πέρασε με 30άρα από την έδρα του ΠΑΟΚ

Δεν καταλαβαίνει ούτε από κόπωση, ούτε και από έδρες ο φετινός Ολυμπιακός/

Λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» στην Ευρωλίγκα και έχοντας τις απουσίες των Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μήτρου-Λονγκ και ΜακΚίσικ (είναι εκτός λίστας στην Ελλάδα), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με το απίθανο 90-60 επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα και στις δύο άκρες του παρκέ και «χτυπώντας» συνεχώς στην αντίπαλη ρακέτα (30/43 δίποντα), κατάφεραν να φτάσουν στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους στην ιστορία στην έδρα του «δικεφάλου του βορρά», παραμένοντας στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 6-1. Ενδεικτικό της εικόνας του ματς ήταν πως οι Πειραιώτες άγγιξαν ακόμα και το +42 (35-77) προς το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, όλους στο πρώτο ημίχρονο, αφού ένα πάτημα που δέχθηκε λίγο πριν την ανάπαυλα τον κράτησε στον πάγκο για το υπόλοιπο του αγώνα για λόγους προφύλαξης. Από κοντά ακολούθησαν οι Παπανικολάου (15π.), Ράιτ (13π., 8ρ.) και Πίτερς (10π., 6ρ.), με τον 17χρονο Γιώργο Μπερνελέ να μετρά 2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ στο επαγγελματικό του ντεμπούτο!

Για τον ΠΑΟΚ, που έπεσε στο 3-4, ξεχώρισαν οι Κατσίβελης (11π.), Ρέινολντς (10π.) και Χέντερσον (10π.).

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με καλάθι του Βεζένκοφ από την όμορφη ασίστ του Φαλ (0-2), με τον Κρούζερ στη συνέχεια να βρίσκει δύο τρίποντα σε διαδοχικές επιθέσεις για το 6-4 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 2’. Η πολύ καλή και επιθετική άμυνα των «ερυθρόλευκων» ωστόσο, όχι μόνο «κλείδωσαν» επιθετικά τους γηπεδούχους, αλλά επέτρεψαν στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρουν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Με τα καλάθια των Βεζένκοφ, Φαλ, Παπανικολάου και το τρίποντο του Γουόκαπ, οι Πειραιώτες έκαναν το 15-6 στο 6’, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά του να βρίσκει σκορ μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά (8-15). «Χτυπώντας» συνεχώς μέσα από τη ρακέτα (12/15 δίποντα στο δεκάλεπτο) και με τον Βεζένκοφ σε τρομερή φόρμα με 16 πόντους στην περίοδο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν εύκολα τον δρόμο προς το «ασπρόμαυρο» καλάθι, κλείνοντας έτσι το δεκάλεπτο στο +16 για το 29-13.

Το ίδιο... έργο επαναλήφθηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να εξακολουθεί να παίζει γρήγορο μπάσκετ με άμεση κυκλοφορία της μπάλας και με σαφής στόχευση στο «ζωγραφιστό». Τα δίποντα των Πίτερς, Ράιτ και Λαρεντζάκη από τη μία και τα τρίποντα των Χέντερσον και Μπάρτλεϊ από την άλλη, έφεραν το 19-33 στο 13ο λεπτό, προτού οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 9-0, εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +23 και το 19-42 τρία λεπτά αργότερα. Ρέινολντς και Κατσίβελης έβαλαν «φρένο» στην επιθετική δυστοκία του «δικεφάλου του βορρά (24-42), με τον πολύ καλό Ράιτ και τους Πίτερς και Σάσα να ανεβάζουν ξανά τη διαφορά πάνω από τους 20 (26-50) στο 19'. Μάλιστα, με τρομερό τρίποντο του Βιλντόσα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς και το 53-26 , κλείνοντας το ημίχρονο με 20/26 δίποντα και συνολικά 16 ασίστ!

Παρά το γεγονός πως ο Βεζένκοφ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενός μικρού προβλήματος, με το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών να αποφασίζει να τον προφυλάξει, ο Ολυμπιακός μπήκε με... κεκτημένη ταχύτητα και στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα της περιόδου ήταν ο Παπανικολάου, με τον αρχηγό των φιλοξενούμενων να πετυχαίνει τους 8 από τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας του για το +35 και το 28-63 στο 23'. Το τρίποντο του Χέντερσον και το δίποντο του Κατσίβελη έδωσαν προσωρινά μια επιθετική πνοή στο σύνολο του Καντσελιέρι (33-65), προτού οι Γουόκαπ, Πίτερς και Παπανικολάου, εκτοξεύσουν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +42 (35-77) στο 28'. Στον εναπομείναντα χρόνο της περιόδου, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν με ένα γρήγορο σερί 8-0 απόρροια της καλής άμυνας, να μαζέψουν τη διαφορά για το 43-77 του δεκαλέπτου.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η υπόθεση νίκης είχε κριθεί από νωρίς. Όσο και να μην το ήθελε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, η λογική... υπερίσχυσε, καθώς στην ομάδα του επήλθε χαλάρωση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ως αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ που δεν σταμάτησε λεπτό να παλεύει ώστε να μειώσει στο ματς, κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά χάρη κυρίως στα καλάθια του Ρέινολντς. Οι δύο προπονητές έριξαν στο φινάλε τους δύο 17χρονους, με τον Παναγιώτη Λέφα για τον ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Μπουρνελέ για τον Ολυμπιακό να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, με την τελευταία κόρνα του ματς να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό με σκορ 90-60.

Τα δεκάλεπτα: 13-29, 26-53, 43-77, 60-90.

