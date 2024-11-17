Έσπασε την κατάρα της Φινλανδίας και κλείδωσε το 2ο γκρουπ η Εθνική

Έβγαλε αντίδραση και έκλεισε με ιδανικό τρόπο την παρουσία της στο Nations League η Εθνική. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε δύο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη Φινλανδία, επικρατώντας 2-0.

Αυτό το τρίποντο έφτανε για τη «γαλανόλευκη» ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η Ελλάδα τερμάτισε 2η στον όμιλό της στην ισοβαθμία με την Αγγλία, έχοντας ρεκόρ 5-1-0, δείγμα του ότι προοδεύει και θυμίζει ξανά την παλιά καλή Εθνική. Όσον αφορά τώρα τον προβιβασμό στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θα παίξει με μία εκ των τρίτων της League A σε διπλά ματς.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-5-2 κατέβασε τη Φινλανδία ο Μάρκου Κάρνεβα. Ο Γιόρονεν στην εστία, με φουλ-μπακ τους Άλχο, Χάκανς και τριπλέτα στόπερ τους Χόσκονεν, Ιβάνοφ, Πικαράινεν. Η τριάδα του άξονα αποτελούνταν από τους Λοντ, Κάιρινεν και Καμαρά, με τους Κάλμαν, Πογιανπάλο να είναι το δίδυμο στην επίθεση.

Με το κλασικό 4-2-3-1 παρέταξε την Ελλάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Βλαχοδήμος και οι Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας στην τετράδα της άμυνας. Δίδυμο στον άξονα οι Κουρμπέλης, Μάνταλος, μπροστά τους ο Μπακασέτας και στα φτερά οι Μασούρας, Τζόλης. Στην κορυφή της επίθεσης ο Παυλίδης.

Το ματς

Διάθεση να ελέγξει το παιχνίδι έβγαλε η Ελλάδα στην εκκίνηση, με τον Τζόλη στο 8’ να απειλεί την αντίπαλη εστία αλλά το σουτ που επιχείρησε από τα όρια της περιοχής κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Η Εθνική κέρδιζε αρκετές στατικές φάσεις και κυρίως κόρνερ, τα οποία όμως δεν εκμεταλλευόταν, ενώ είχε αργή ανάπτυξη. Το τέμπο παρέμενε χαμηλό, κάτι που βόλευε την Φινλανδία η οποία προσπαθούσε κυρίως με γρήγορο transition να φτιάξει φάσεις, αλλά αδυνατούσε να απειλήσει την εστία του Βλαχοδήμου.

Ο Μπακασέτας είδε τον Γιόρονεν να απομακρύνει τη σέντρα σουτ που επιχείρησε στο 32’, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Παυλίδης μπούκαρε στην αντίπαλη περιοχή αλλά ο Χόσκονεν του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Τα λεπτά περνούσαν, η «γαλανόλευκη» δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια και ένταση ελέω απογοήτευσης και κούρασης από το ματς με την Αγγλία (σσ. ξεκίνησαν 9/11 ίδιοι παίκτες με το περασμένο παιχνίδι) και το ημίχρονο βγήκε φυσιολογικά χωρίς σκορ (0-0).

Διαφορετικό πρόσωπο εμφάνισε η γαλανόλευκη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσήλωση, με αποτέλεσμα να βρει δύο γρήγορα γκολ και επί της ουσίας τελείωσε το παιχνίδι και κλείδωσε το τρίποντο. Αφού απείλησε στο 50ό λεπτό με τον συνδυασμό των Μασούρα-Παυλίδη που δεν πρόλαβε να τον μετατρέψει σε τελική ο τελευταίος, βρήκε το πρώτο τέρμα που την απελευθέρωσε.

Ήταν το 52ο λεπτό όταν ο Κουλιεράκης δημιούργησε υπέροχα για τον Μπακασέτα, περνώντας του τρομερή κάθετη που έκοψε στα δύο την αντίπαλη άμυνα, με τον αρχηγό της Εθνικής να εκτελεί για το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο έτερος στόπερ, Μαυροπάνος, με μακρινή μπαλιά έπαιξε τον Παυλίδη στην πλάτη της άμυνας, ο Γιόρονεν βγήκε εκτός εστίας και απομάκρυνε προσωρινά αλλά πάνω στον Τζόλη, ο οποίος με φοβερή λόμπα από τα 30 μέτρα έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα για το 2-0.

H Ελλάδα είχε κυκλώσει το τρίποντο και περνούσε στη διαχείριση. Ο Μπακασέτας είχε μια τελική που μπλόκαρε ο Γιόρονεν στο 61’ ενώ λίγα λεπτά μετά ανησύχησε τον πάγκο καθώς βρέθηκε με τραυματισμό στο έδαφος, με τον Γιοβάνοβιτς να επιλέγει να κάνει τις πρώτες του αλλαγές στο 74’. Έριξε Σιώπη και Πέλκα στο χορτάρι, βγάζοντας τους Μπακασέτα και Μασούρα. Παράλληλα, με τις κοντινές αποστάσεις στις γραμμές, η Εθνική κρατούσε με σχετική ευκολία τους Φινλανδούς μακριά από επικίνδυνες φάσεις, με όλες και όλες οι τελικές των γηπεδούχων να είναι 3 ως εκείνο το σημείο.

Ο Πούκι στο 80ο λεπτό προσπάθησε να σκοράρει και να δώσει νέο ενδιαφέρον σε κόντρα επίθεση, αλλά η γρήγορη οπισθοχώρηση του Ρότα και η σωστή τοποθέτηση του Μαυροπάνου δεν του το επέτρεψαν. Λίγα λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερή τους στιγμή όταν ο Άντμαν βρήκε μερικά μέτρα εκτός περιοχής, έπιασε δυνατό σουτ αλλά η μπάλα πέρασε περίπου δύο μέτρα από το αριστερό δοκάρι.

Ως το φινάλε δεν άλλαξε το παραμικρό, με μοναδικό αξιοσημείωτο γεγονός να είναι το ντεμπούτο του Μουζακίτη, ο οποίος έγινε και ο νεότερος που αγωνίζεται σε επίσημο ματς με την Εθνική! Και μπορεί να μην έπαιξε αρκετά, αλλά ίσως είναι η αρχή μιας μακράς πορείας με το εθνόσημο στο στήθος…

MVP: Ο Κουλιεράκης με την οξυδέρκεια και την ποιότητα που διαθέτει βλέπει το κενό στην αντίπαλη άμυνα και με κάθετη… δεκαριού, δίνει έτοιμο γκολ στον Μπακασέτα για το 1-0. Την ίδια ώρα, ανασταλτικά έκοψε κάθε προσπάθεια (από τις λιγοστές η αλήθεια είναι) των Φινλανδών για να σκοράρουν.

Η σφυρίχτρα: Ο Ντελαζό δεν είχε κάποια δύσκολη φάση, κάνοντας σωστή διαχείριση στο ματς. Άφησε το ματς να παιχτεί, αφού τον βοήθησε το γεγονός πως δεν έγιναν πολλά φάουλ αλλά και ο ρυθμός ήταν σχετικά χαμηλός.

