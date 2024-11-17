Basket: Γλίτωσε από του… Κολοσσού τα δόντια ο Παναθηναϊκός

Tα είδε όλα αλλά στο τέλος επιβίωσε ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ κόντρα στον εντυπωσιακό Κολοσσό Ρόδου, ωστόσο τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο με σκορ 91-84 και παρέμεινε αήττητη στη Stoiximan GBL με ρεκόρ 7-0. Το σίγουρο πάντως είναι πως προβλημάτισε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις για την Ευρωλίγκα (22/11, 20:00).

Οι Ροδίτες μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και άρχισαν από νωρίς να παίρνουν πρωτοβουλία όσον αφορά στο προβάδισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γηπεδούχοι προηγούνταν σε περίπου 26 λεπτά του αγώνα, έχοντας τον έλεγχο μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο και απαντώντας σε κάθε προσπάθεια αντίδρασης των «πρασίνων».

Τελικά, στην τέταρτη περίοδο, με πρωτοστάτες τους Ομέρ Γιουρτσεβέν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Λορέντζο Μπράουν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σφίξει» την άμυνά του και να βρει μεγάλα σουτ στην επίθεση, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 26-17 για να πάρει την πιο οριακή του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 20 πόντους ήταν ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ είχε ο Κέντρικ Ναν. 15 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και πολλές μεγάλες άμυνες από τον Χουάντσο, ενώ 14 πόντους είχε ο Λορέντζο Μπράουν. Δεν έπαιξαν οι Τζέριαν Γκραντ και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από τον Κολοσσό, που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις όμως παρέμεινε τελευταίος με ρεκόρ 1-6, τρομερός ήταν με 25 πόντους ο Άντριου Γκάουντλοκ, ενώ 13 πόντους μέτρησαν οι Παούλιους Ντανουσεβίτσιους και Λόντον Περάντες. Θετικό ντεμπούτο με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ για τον Γκαμπριέλ Γκαλβανίνι.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τρίποντο του Μπράουν (0-3), με τον Ντανουσεβίτσιους να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (3-3). Ο Ναν ευστόχησε από μέση απόσταση (3-5), με τον Λιθουανό του Κολοσσού να βάζει λέι απ μετά από ασίστ του Τσαϊρέλη για το 5-5. Ο Γκάουντλοκ βρήκε στόχο από μακριά και έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους Ροδίτες (8-5), ενώ ο Τσαϊρέλης έδωσε ασίστ στον Περάντες για το 10-5. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε βολές και ο Τσαϊρέλης μία δική του για το 11-7. Ο Γκάουντλοκ έδειξε την κλάση του με ωραίο καλάθι (13-7), με τον Καλαϊτζάκη να βάζει δύο βολές για το 13-9. Ο Ναν και ο Γιούρτσεβεν μείωσαν (15-13) με λέι απ και τρίποντο, αντίστοιχα, ενώ ο Γκάουντλοκ απάντησε με δικό του μακρινό σουτ για το 18-13. Ο Ναν έβαλε δύο βολές, ενώ Οσμάν και Γιουρτσεβέν μοίρασαν θέαμα με τον τελευταίο να γράφει το 18-17. Ο Γκαλβανίνι, που έκανε ντεμπούτο, έγραψε το 20-17, όμως ο Ναν ισοφάρισε άμεσα με τρίποντο σε 20-20. Ο Οκόρο και ο Γιουρτσεβέν σκόραραν για το 22-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Οσμάν σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ για το προβάδισμα των φιλοξενούμενων (23-25). Ο Σλούκας έκλεψε και σκόραρε (23-27) αλλά ο Κολοσσός γρήγορα ισοφάρισε με τρίποντο του Περάντες, ενώ πέρασε ξανά μπροστά με τον Γκαλβανίνι που ήταν εξαιρετικός (29-27). Ο Γκάουντλοκ έβαλε τρίποντο στο τρανζίσιον (32-28), με τον Οσμάν να τρέχει μετά την επαναφορά και να πετυχαίνει γκολ φάουλ (32-31). Περάντες και Γκάουντλοκ συνέχισαν την εξαιρετική εμφάνιση του Κολοσσού (36-33), ενώ ο Γιουρτσεβέν σκόραρε με φόλοου για το 36-35. Ο Νέλσον με δύο βολές έφερε τους Ροδίτες στο +4 (39-35), ενώ ο Σλούκας ύψωσε και ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε για το 39-37. Ο Τσαϊρέλης σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (42-37), ενώ ο Γκάουντλοκ συνέχισε να κάνει τρομερό ματς και έγραψε το 44-37. Γιουρτσεβέν και Χουάντσο έβαλαν από μία βολή (44-39), με τον Πετρόπουλο να πετυχαίνει τρίποντο και τον Παπαπέτρου να βάζει φόλοου για το 47-41 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έβαλε δύο βολές για το 47-43. Ο Ντανουσεβίτσιους έβαλε τρίποντο (50-43), με τον Μπράουν να του απαντάει για το 50-46. Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε την τάπα του Χουάντσο για να ευστοχήσει ξανά από μακριά (50-49), ενώ ο Λεσόρ έβαλε δύο βολές για το «πράσινο» προβάδισμα (50-51). Ο Κολοσσός ανέκτησε τα ηνία με Ντανουσεβίτσιους και Σλαφτσάκη (54-53), όμως ο «καυτός» σε αυτό το διάστημα Μπράουν έγραψε το 54-55 με ταμπλό. Ο Γκάουντλοκ βρήκε τον Σλαφτσάκη για εύκολο καλάθι (56-55), με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο +3 με βολές του Καλαϊτζάκη και λέι απ του Χουάντσο (56-59). Ο Γκάουντλοκ αντέδρασε με προσωπικό σερί και έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Ροδίτες (61-59), ενώ ο Μπιλλής ευστόχησε από τη γωνία για το 64-59. Χουάντσο και Γκάουντλοκ βρήκαν με τη σειρά τους στόχο για το 67-62, με τον Μπράουν να βάζει και αυτός τρίποντο για το 67-65 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, Γκαλβανίνι και Περάντες έγραψαν το 72-67 με λέι απ και τρίποντο για τον Κολοσσό. Ο δεύτερος έβαλε και δεύτερο συνεχόμενο για το 75-67 των εντυπωσιακών γηπεδούχων, με τον Ναν να δίνει σερί λύσεις από μακριά και να ρίχνει άμεσα τη διαφορά στο καλάθι (75-73). Ο Ντανουσεβίτσιους ευστόχησε από μακριά, και ο Γιουρτσεβέν μείωσε με χουκ (78-75). Ο Οσμάν έτρεξε στο τρανζίσιον μετά από τάπα του Γιουρτσεβέν και ευστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης (78-78), ενώ ο Ερνανγκόμεθ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 80-83. Ο Μπράουν έδωσε ωραία ασίστ στον Γιουρτσεβέν που έβαλε λέι απ (80-85), με τον Χουάντσο να γράφει από κοντά το 80-87 και να τελειώνει ουσιαστικά το ματς.

