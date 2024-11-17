Η «μάχη» της Εθνικής Ελλάδος με τη Φινλανδία στο Ελσίνκι

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετώπισε στο Ελσίνκι τη Φινλανδία.

Η Εθνική μας ομάδα φάνηκε απειλητική για τα γκολπόστ των Φινλανδών δυο φορές στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο «παγωμένο» Ελσίνκι.

Οι Τζόλης και Μαυροπάνος ήταν εκείνοι που απείλησαν την εστία των αντιπάλων μας στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League για φέτος.

Οι πρώτες τελικές της «γαλανόλευκης» στο παιχνίδι δεν ήταν τέτοιες που θα προκαλούσαν έντονη ανησυχία, αλλά έστειλαν το μήνυμα για το στόχο που κυνηγά το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε δύο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη Φινλανδία, επικρατώντας 2-0.

Αυτό το τρίποντο έφτανε για τη «γαλανόλευκη» ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η Ελλάδα τερμάτισε 2η στον όμιλό της στην ισοβαθμία με την Αγγλία, έχοντας ρεκόρ 5-1-0, δείγμα του ότι προοδεύει και θυμίζει ξανά την παλιά καλή Εθνική. Όσον αφορά τώρα τον προβιβασμό στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θα παίξει με μία εκ των τρίτων της League A σε διπλά ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.