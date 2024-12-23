Ηλιόπουλος: «Απαράδεκτη προπαγάνδα ότι έκανα ντου

Την κατηγορία ότι εισέβαλε στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ αρνήθηκε κατηγορηματικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Κατά την απολογία του στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ χαρακτήρισε «απαράδεκτη προπαγάνδα» ότι έκανε ντου και τόνισε ότι βρέθηκε στον προθάλαμο χωρίς συνοδεία και σε συνεννόηση με τους παρατηρητές και την πλευρά των φιλοξενούμενων.



Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι το μόνο που έκανε ήταν να φωνάξει στον Ραζβάν Λουτσέσκου ότι δεν μπορεί να κάνει χειρονομίες (αθετώντας σχετική συμφωνία που είχε προηγηθεί μεταξύ των ομάδων).

Όσο για τα συμβάντα του πάρκινγκ, σημείωσε ότι χτυπήθηκαν δυο παιδιά απλά επειδή σήκωσαν μια φανέλα και υπογράμμισε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν θύματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Επειδή είμαι καινούργιος, μόνο έξι μήνες στο ποδόσφαιρο θεώρησα πως θα έπρεπε ο ίδιος να παρουσιαστώ για να σας πω κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Στο ποδόσφαιρο δεν βρίσκομαι από ανάγκη, αλλά από αγάπη. Δεν έχω βρίσει ποτέ κανέναν, προπονητή, ποδοσφαιριστή, παράγοντα και διαιτητή. Λυπάμαι και ντρέπομαι για αυτά που είπε ο κύριος Κυριάκος στον Τύπο περί γραφικότητας.

Είναι λυπηρό επειδή το ποδόσφαιρο χρειάζεται ένωση και ευ αγωνίζεσθαι. Κάποιοι θέλουν το ποδόσφαιρο να είναι σε βούρκο. Κάποιοι δοκιμάζονται στο σύστημα. Κάναμε πρωτοφανή φιλοξενία στον ΠΑΟΚ, με γλυκά στην είσοδο και στα αποδυτήρια. Φιλοξενία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, την οποία φιλοξενήσαμε και μιλήσαμε.

Προσπαθώ να σταματήσω τις ύβρεις με ομιλίες μου σε φιλάθλους και οπαδούς. Έκανα μια προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να δώσω λεφτά πάνω από το τραπέζι. Εγώ τώρα τα μαθαίνω πως βγαίνουν οι ψήφοι. Ομιλία πάντα στους παρατηρητές και στους διαιτητές για το ευ αγωνίζεσθαι. Γενικά έχω ένα όραμα για το ποδόσφαιρο. Να μπορούν όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων να απολαύσουν το ποδόσφαιρο στα γήπεδα και όχι όπως λειτουργεί τώρα που υπάρχει ασέβεια στα ιερά σύμβολα και στις μάνες. Στο ποδόσφαιρο μπήκα από αγάπη και όραμα για να το οδηγήσω στη σωστή βάση.

Πριν την άφιξη της ομάδας μίλησα με την ομάδα μου να ενημερώσει τον παρατηρητή ότι παρακάλεσα να μιλήσω στον υπεύθυνο, τον κ. Κυριάκο και τον κ. Λουτσέσκου για όσα είχαν συμβεί πριν κάποιες εβδομάδες. Από τη στιγμή που ήρθε και ο κ. Σαββίδης, τον κεράσαμε γλυκά, τον πήρα στη σουίτα μου και συνομιλήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέποντας ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία κυρίων γιατί υπήρχαν απρέπειες και χειρονομίες. Εσείς θα κρίνετε βλέποντας τα βίντεο.

Ζήτησα να μιλήσουν με τον παρατηρητή και να τον ενημερώσουν ότι θέλω να μιλήσω με τον κ. Λουτσέσκου. Εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν επέλεξα το μέρος. Θα μπορούσε να είναι το γραφείο της διοίκησης, η σουίτα, το γραφείο του παρατηρητή, οποιοδήποτε μέρος επιθυμούσαν. Είπα στον παρατηρητή μέσω της ομάδας μας ότι θέλω να δω τον κ. Λουτσέσκου γιατί δεν τηρήθηκε η συμφωνία κυρίων. Είναι απαράδεκτη προπαγάνδα πως έκανα ντου στα αποδυτήρια.

Βγαίνοντας από το ασανσέρ ουσιαστικά είμαι στα αποδυτήρια, σύμφωνα με τον κανονισμό αποδυτήρια είναι όλος ο χώρος, όλες οι αίθουσες. Αυτό που λένε ότι έκανα ντου στα αποδυτήρια είναι ψευδές. Δεν έκανα ντου, πήγα κόσμια. Όλη αυτή η απαράδεκτη προπαγάνδα, εγώ μπήκα με την άδεια του παρατηρητή και από τη στιγμή που είμαι στον διάδρομο είμαι στα αποδυτήρια. Στο χολ που μπήκα είναι ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, παρατηρητής, μας είπαν να περιμένουμε. Μετά από λίγο μου λένε “ελάτε προς την αίθουσα”. Το είπε και ο κ. Κυριάκος και όταν έφτασα στον προθάλαμο άλλα δύο άτομα του ΠΑΟΚ, δεν τους γνωρίζω. Τον κ. Κυριάκο δεν τον ήξερα φατσικά γιατί είμαι καινούριος.

Περπατάω στον προθάλαμο όχι των αποδυτηρίων, γιατί είμαι ήδη εκεί αφού θεωρείται όλος ο χώρος αποδυτήρια, είμαι ένα μέτρο μέσα στον προθάλαμο και μου λένε να περιμένω. Από αυτό το σημείο δεν έχω οπτική επαφή ούτε με τους παίκτες, ούτε με το γραφείο του προπονητή. Δεν έχω οπτική επαφή με κανέναν. Στο λεπτό περίπου βγαίνει ο κ. Λουτσέσκου από το γραφείο του, κάνει δύο βήματα, κάνω και εγώ ένα βήμα και του είπα με ήθος το εξής: "κ. Λουτσέσκου, απρέπειες και χειρονομίες στον ναό της ΑΕΚ δεν μπορείς να κάνεις". Ούτε εξύβρισα, ούτε ήμουν αγενής και ούτε έχω πει ποτέ κάποια απρέπεια ή υβριστικές λέξεις σε κανέναν αξιωματούχο. Μπήκα μόνος μου, ούτε με μπράβους, λένε ψέματα, υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Μπήκα σε αυτό το ένα μέτρο μόνος μου. Δεν είχα κανέναν μαζί μου εκεί που δεν είχα οπτική επαφή.

Υπάρχει προπαγάνδα ότι δήθεν έκανα ντου στα αποδυτήρια. Το ίδιο ειπώθηκε όταν ήρθα πρώτη φορά στην ΕΠΟ, ότι έκανα ντου. Ο Ηλιόπουλος κάνει ντου γιατί δεν τους αρέσει για τους λόγους που σας είπα. Τα είπα αυτά στον κ. Λουτσέσκου γιατί αθέτησε την συμφωνία κυρίων μεταξύ Κοσμά - Κυριάκου.

Για να δώσω τόπο στην οργή περπάτησα προς τον κεντρικό χώρο του γηπέδου, εκεί που βγαίνουν προς το γήπεδο, αλλά λόγω των φωνών και της βαβούρας ήδη άρχισαν να βγαίνουν παίκτες της ΑΕΚ, φανταστείτε τι έγινε, χάος. Εάν δεν ήμουν ψύχραιμος στο γήπεδό μας, για σκεφτείτε να γινόταν αυτό στην Τούμπα. Προπηλακισμός από 30-35 άτομα. Είχαν ήδη έρθει παίκτες της ΑΕΚ, όπως ο Βίντα, ο Κοϊτά και ο Μάνταλος, φανταστείτε τι ένταση θα δημιουργούσα και τι θα είχε γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ εάν έχανα την ψυχραιμία μου.

Προπαγάνδα, ψευτιές και αίσχος πως έκανα ντου. Προσπάθησα να μη γίνει παρακίνηση βίας. Αν βλέπανε τον ιδιοκτήτη να διαπληκτίζεται μέσα στο γήπεδο μας φανταστείτε τι θα γινότανε. Δυο παιδάκια σήκωσαν τη φανέλα μιας χρονιάς και είχαν το θράσος να τα χτυπήσουν. Θα μπορούσαμε να είχαμε θύματα»!

Σε αυτό το σημείο ο Ηλιόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν και σχετικά video ως αποδεικτικά στοιχεία, ενώ απαντώντας σε ερώτηση του μέλους της επιτροπής, Αθανάσιου Δάτσκου, για το αν προσέγγισε τα αποδυτήρια, ενώ του είχε ζητηθεί να περιμένει, απάντησε:

«Αν κάνω δυο βήματα και είμαι στον προθάλαμο σημαίνει πως δεν τήρησα την οδηγία να περιμένω έξω από τα αποδυτήρια; Από τη στιγμή που είμαι στον εν γένει χώρο είμαι στα αποδυτήρια με βάσει τους δικούς σας κανονισμούς. Χολ, γραφεία, αίθουσες φιλοξενούμενων. Στο video φαίνεται πως λέει "ελάτε". Επί της ουσίας τι νόημα είχε αν ήμουν δυο βήματα μέσα ή έξω. Εγώ το βλέπω αστείο. Μου λέει “περιμένετε” και ήταν διαφορά δυο πόντοι. Δεν πήγα εγώ στον Λουτσέσκου. Αυτός βγήκε από το γραφείο του και ήρθε σε οπτική επαφή με εμένα».

