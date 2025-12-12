Έχοντας κατακτήσει το βραβείο Golden Boy Web και μετρώντας σεριά καλών εμφανίσεων στο Champions League, ο Χρήστος Μουζακίτης είδε το Transfermarkt να εκτοξεύει τη χρηματιστηριακή του αξία!



Σύμφωνα με τη γνωστή σελίδα, ο χαφ του Ολυμπιακού κοστολογείται πλέον στα 25 εκατομμυρία ευρώ, την ώρα που στο προηγούμενο update ήταν στα 15. Ο 19χρονος μέσος είναι έτσι ο ακριβότερος παίκτης της Stoiximan Super League, αφήνοντας πίσω του τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ βέβαια είχε άνοδο, πηγαίνοντας από τα 17 στα 20 χαρτιά.

Τρίτος είναι ο Κωνστατίνος Τζολάκης, που από τα 13 πήγε στα 15, με τον Σαντιάγκο Έσε να πηγαίνει στα 14 από τα δώδεκα. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Τετέ, που παραμένει στα έντεκα εκατομμύρια, ενώ ο Λορέντσο Πιρόλα σκαρφάλωσε από τα έξι μύρια, στα εννέα.



Από εκεί και πέρα, αξιοσημείωτες είναι οι άνοδοι των Λούκα Γιόβιτς (από 4,5, στα έξι εκατομμύρια) και Ανδρέα Τετέι (από τις 500.000, στα δύο εκατομμύρια).

