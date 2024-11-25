Τουρκία: Με Γιούρτσεβεν κόντρα στην Ουγγαρία

Μεγάλωσε η… παροικία του Παναθηναϊκού AKTOR στην εθνική Τουρκίας, ενόψει της αποψινής (25/11) αναμέτρησης με αντίπαλο την Ουγγαρία, στο Σαμποτέλι, για τον 4ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2025.



Και αυτό γιατί, μετά τον Τσεντί Όσμαν, που αγωνίστηκε και στο πρώτο μεταξύ τους ματς, τέθηκε πλέον στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν!



Ο διεθνής σέντερ των «πράσινων» που έπαιξε στο ματς της ομάδας του με την Ζαλγκίρις Κάουνας ενσωματώθηκε στην 12άδα της πατρίδας του και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κανονικά από τον προπονητή του.

FIBA 2025 EuroBasket Elemeleri B Grubu’nda Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik maç kadrosu! 🇹🇷🏀#BizBirlikteyiz #EuroBasket #MakeYourMark pic.twitter.com/Fn1rXxts0C November 25, 2024

