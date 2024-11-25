Παναθηναϊκός: Το γκολ του Αράο είναι το επιστέγασμα του ιδρώτα που έχει ρίξει

Ο Γουίλιαν Αράο ήταν εκεί στις καθυστερήσεις για να υποδεχθεί το – τεράστιας οξυδέρκειας, φαντασίας και ποιότητας – γύρισμα του Μπακασέτα από αριστερά στην περιοχή. Η μπάλα πήρε το φάλτσο που έπρεπε, πέρασε από τα κορμιά που βρίσκονταν στο «κουτί», έφτασε στον Αράο κι εκείνος με μονοκόματο πλασέ οδήγησε όλο τον πάγκο του «τριφυλλιού» στον αγωνιστικό χώρο.



Τελικό 2-1, κάτι παραπάνω από μια σημαντική νίκη στην περιφέρεια για τον Παναθηναϊκό του Ρουί Βιτόρια και τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στη Stoiximan Super League για την ομάδα με τον Πορτογάλο κόουτς στην άκρη του πάγκου. Και μαζί με τους βαθμούς, μετρά και η εμφάνιση που ήταν τέτοια επιβολής έναντι του αντιπάλου και της επιθυμίας γι’ αποστολή μηνύματος προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με τη βελτίωση και το… τσαγανό των παικτών με την πράσινη φανέλα.

Ο Αράο πέτυχε το πρώτο του γκολ για φέτος, αλλά το έκανε σε σημείο που τον δικαιώνει για όσα έχει προσπαθήσει από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και για τον ιδρώτα που έχει ρίξει στις μέρες που ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστική ταυτότητα. Όσο ο προκάτοχος της θέσης στην άκρη του πάγκου, Ντιέγκο Αλόνσο, πάλευε και πονοκεφάλιαζε για να βρει το στυλ που θα ήθελε ιδανικά να έχουν οι «πράσινοι», ο Αράο ήταν… παντού. Και ήταν συγκινητικός. Και υπήρχαν στιγμές που προσπαθούσε – μαζί με τον Ίνγκασον που επίσης είναι ηγετική προσωπικότητα – να παρασύρει τους υπόλοιπους για να προκληθεί η αγωνιστική «αφύπνιση».



Τώρα, στο Αγρίνιο, ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών που έχει καταβάλει φέτος στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο του «χτύπημα» στη σεζόν, σε ματς που κέρδισε και τις περισσότερες μονομαχίες (7), έκανε τα περισσότερα μαρκαρίσματα και μάλιστα ΔΙΧΩΣ να υποπέσει σε φάουλ, ολοκληρώνοντας μάλιστα τις 44 από τις 49 μεταβιβάσεις, του είναι μια προσωπική δικαίωση.

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το «διπλό» στον Βόλο και την εντός έδρας νίκη επί της Λαμίας, είδε τους ποδοσφαιριστές του να φτιάχνουν φάσεις, τους Τετέ – Βαγιαννίδη να ξεχωρίζουν με τα φοβερά σπριντ τους και τις συνεργασίες από δεξιά, τους παίκτες του να βγάζουν υπεροχή και την ομάδα να… στρώνει. Και να δένει λίγο περισσότερο. Με ακόμα ένα βήμα δουλειάς έπειτα από τις μέρες που πέρασαν στη διακοπή των πρωταθλημάτων.



Ο Αράο, έπειτα από τη δουλειά που κάνει μπροστά στην άμυνα, προφανώς αποτελεί και μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο των μετόπισθεν. Είναι δοκιμασμένη λύση. Φυσικά υπάρχουν άλλοι που θα προσφέρουν εκεί κάθε φορά με τα προβλήματα που προκύπτουν και ειδικά μετά και το νέο τραυματισμό του Μάγκνουσον, αλλά ο Βραζιλιάνος χαφ είναι... εγγύηση. Από αυτές που θέλει ο Ρουί Βιτόρια. Και που κάνουν τον προπονητή να έχει σταθερές με τεράστια αξιοπιστία. Και όπου αξιοπιστία, το όνομα του Αράο «φιγουράρει» δίχως διαλείμματα..

