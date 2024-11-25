Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Ντου» οπαδών της Πόρτο στο πούλμαν μετά τον αποκλεισμό

Η Πόρτο ηττήθηκε 2-1 από τη Μορεϊρένσε στο Taca de Portugal και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση αφαιρώντας ακόμα έναν στόχο από εκείνους που είχε θέσει στην έναρξη της σεζόν.



Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο -6 από την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο κόσμος των «δράκων» έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του.

Το βράδυ της Κυριακής και μετά τη νέα «αναποδιά», οι οπαδοί περίμεναν την επιστροφή της αποστολής στη βάση της. Μόλις εμφανίστηκε το πούλμαν της ομάδας, το πλήθος άρχισε να κάνει χειρονομίες και να εξαπολύει ύβρεις και να καθιστά σαφές προς όλους στον σύλλογο ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά…Υπενθυμίζεται πως οθα επισκεφθεί την έδρα των Πορτογάλων στιςγια τη League Phase του Europa League.

