Μετά από μια περίοδο τεράστιας «γκρίνιας», ο Κιλιάν Εμπαπέ επιτέλους νιώθει πως αρχίζει και «τα βρίσκει» με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το γκολ που σημείωσε στη νίκη της «Βασίλισσας» με 3-0 επί της Λεγανές την Κυριακή, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ο οποίος από την έλευσή του στη Μαδρίτη αγωνιζόταν ως σέντερ φορ, είχε το απόλυτο μηδέν στο ενεργητικό του για 4 συνεχόμενες αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι που άνοιξε το σκορ στον κυριακάτικο αγώνα των «μερένγκες».

Κι αυτό γιατί ο 25χρονος επέστρεψε στην αγαπημένη του θέση στο αριστερό «φτερό» και φάνηκε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, έχοντας άψογη συνεργασία με τον έτερο «αστέρα» της Ρεάλ, τον Βινίσιους.

«Συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια και διαβάζουμε πολύ καλά το παιχνίδι, έχω άρισατη σχέση μαζί του και είναι σπουδαίος παίκτης», δήλωσε ο Εμπαπέ μετά τη νίκη της ομάδας του.

«Νομίζω είχα καλή επίδοση. Αρχίζω να τα βρίσκω με τους συμπαίκτες μου, μπορώ να αγωνιστώ σε όλες τις θέσεις και είμαι έτοιμος να δώσω το 100% για να βοηθήσω την ομάδα. Αυτή είναι η ιστορία της καριέρας μου. Παίζω δεξιά, αριστερά, στη μέση ή και με δυο παρτενέρ στην κορυφή, δεν με νοιάζει ιδιάιτερα. Το μόνο που θέλω είναι να βοηθώ την ομάδα και να σκοράρω πολλά γκολ».

Σημειώνεται ότι η Ρεάλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς υπολείπεται 4 βαθμών από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία έχει και έναν αγώνα παραπάνω. Οι Καταλανοί ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τη Θέλτα το Σάββατο.

