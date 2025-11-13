Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) ανακοίνωσε τις ποινές για 102 ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, μετά από έρευνα που ξεκίνησε όταν 1024 παίκτες από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (Σούπερ Λιγκ, Α', Β' και Γ' Κατηγορία) τέθηκαν υπό εξέταση και παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK).



Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν:

24 ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με 3 μήνες αποκλεισμό

10 ποδοσφαιριστές με 6 μήνες αποκλεισμό

5 ποδοσφαιριστές με 9 μήνες αποκλεισμό

5 ποδοσφαιριστές με 12 μήνες αποκλεισμό

Ξεχωρίζουν στη λίστα τρεις ποδοσφαιριστές από ομάδες της Σούπερ Λιγκ, ανάμεσά τους και αντίπαλος της ΑΕΚ στο UEFA Conference League:



Ο Έρεν Ελμαλί της Γαλατασαράι τιμωρήθηκε με 45 ημέρες αποκλεισμό



Ο Μετεχάν Μπαλτατζί της Γαλατασαράι με 9 μήνες αποκλεισμό



Ο Τζελίλ Γιουκσέλ της Σάμσουνσπορ, αντιπάλου της ΑΕΚ, με 45 ημέρες αποκλεισμό



Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στο τουρκικό ποδόσφαιρο, ενώ οι ποινές ενδέχεται να επηρεάσουν και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των συλλόγων.



Ενδεικτικά κάποιες ποινές:



Γαλατασαράι

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες αποκλεισμός



Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες αποκλεισμός



Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες



Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες



Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιααράσι: 45 ημέρες



Γκιόζτεπε

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες



Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες



Εγιούπσπορ

Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες



Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες



Ενές Κεσκίν: 3 μήνες



Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες



Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες



Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες



Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες



Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες



Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες



Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες



Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες



Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες



Αλασάν Νντάο: 12 μήνες



Σάμσουνσπορ

Τζελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.