Το πιθανό πακέτο των Χιτ που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι

Δεν έχουν τέλος τα δημοσιεύματα αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη - Η "Athletic" παρουσιάζει το ελκυστικό πακέτο των Miami Heat, ώστε να πεισθούν οι Bucks

Ολοένα και αυξάνονται οι «μνηστήρες» που θέλουν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως στο... παιχνίδι για τον Έλληνα σούπερ σταρ μπήκαν και οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι και φαντάζουν ένας αρκετά ελκυστικός προορισμός για τον Giannis, αφού από τη μία έχουν καλή ομάδα και από την άλλη η πόλη της Φλόριντα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος, Sam Amick, του "Athletic", οι Heat θα μπορούσαν να πείσουν τα «ελάφια» να παραχωρήσουν με ανταλλαγή των "Greek Freak", προσφέροντας τους Τάιλερ Χίρο, Κελ 'Ελ Γουέρ και τον Χάιμε Χάκεζ, μαζί με αρκετά μελλοντικά draft picks.

