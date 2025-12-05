Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η 13η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει τη δράση του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και όλων των υπόλοιπων αγώνων.

Την Κυριακή (07/12) τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα για την παραδοσιακή κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στις 19:30. Δύο ώρες νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Λάρισας, ενώ η βραδιά κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στις 21:00. Η αυλαία ανοίγει στις 17:00 με το παιχνίδι Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (06/12) στις 17:00, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ στις 20:30 παίζουν Βόλος-Κηφισιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (08/12) με το ματς Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός στις 18:00.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις αλλά και οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



