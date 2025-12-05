Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η 13η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει τη δράση του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και όλων των υπόλοιπων αγώνων.
Την Κυριακή (07/12) τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα για την παραδοσιακή κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στις 19:30. Δύο ώρες νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Λάρισας, ενώ η βραδιά κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στις 21:00. Η αυλαία ανοίγει στις 17:00 με το παιχνίδι Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός.
Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (06/12) στις 17:00, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ στις 20:30 παίζουν Βόλος-Κηφισιά.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (08/12) με το ματς Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός στις 18:00.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις αλλά και οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Όλα αυτά, ΕΔΩ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.