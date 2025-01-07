Το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και όλα τα ματς του Κυπέλλου έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ο «δικέφαλος» του Βορρά ψάχνει την ανατροπή… Ο «δικέφαλος» του Νότου θέλει να υπερασπίσει το υπέρ του 1-0. Η μεγάλη μάχη ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την Πέμπτη (09/01) στις 19:30.

Νωρίτερα στις 17:00 η Παναχαϊκή υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να αναμένεται να σφραγίσουν την πρόκριση, έχοντας επικρατήσει με 5-0 στο πρώτο ματς.

Σε αγωνιστικό κλίμα μπαίνουμε από την Τετάρτη (08/01) όπου ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στις 20:30, με τους «πράσινους» να έχουν… προίκα το 2-1 στο Περιστέρι, ενώ στις 18:00 παίζουν Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος, στη ρεβάνς της νίκης των Αρκάδων με 2-0.

Μετά την λήξη των αγώνων, παραμείνετε συνδεδεμένοι για σχόλια, ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που η μπάλα περνά στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Η ρεβάνς Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Πέμπτη (09/01) στις 19:30 έχει την υπογραφή των κορυφαίων! Έχει την υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

