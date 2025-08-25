Λογαριασμός
«Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις;»: Απίστευτο ξέσπασμα του Μεντβέντεφ σε διαιτητή

Ένα απίστευτο ξέσπασμα κατά του διαιτητή στον αγώνα του US Open κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί είχε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Τον πρόωρο αποκλεισμό από τον πρώτο κιόλας γύρο του US Open γνώρισε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/08) ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος και ηττήθηκε με 3-2 σετ από τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο. 13 του κόσμου, είχε έντονα παράπονα για τον διαιτητή της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ και με τον Μπονζί να βρίσκεται σε ματς πόιντ, ένας φωτογράφος μετακινήθηκε στο κορτ και διέκοψε για μερικά δευτερόλεπτα τον αγώνα. Ο διαιτητής, Τζορτζ Άλενσγουορθ, έδωσε ξανά πρώτο σερβίς για τον Γάλλο, με την απόφασή του να κάνει έξαλλο τον Μεντβέντεφ.


«Είσαι άνδρας; Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει ε; Παιδιά, θέλει να πάει σπίτι, δεν θέλει να είναι εδώ. Πληρώνεται με τον αγώνα, όχι με την ώρα», ήταν η ατάκα του Ρώσου τενίστα, ο οποίος και βρισκόταν εκτός εαυτού, καλώντας μάλιστα τον κόσμο να αποδοκιμάσει τον διαιτητή.

Μια αντίδραση που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα για περισσότερο από 5 λεπτά.

Πηγή: sport-fm.gr

