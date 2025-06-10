Λίγες μέρες προτού γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τι Τζέι Σορτς συνεχίζει να κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Παρί.

Ο 27χρονος γκαρντ οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς της γαλλικής λίγκας με 3-0 απέναντι στην Μπουργκ κάνοντας απίστευτες εμφανίσεις.

Στα τρία ματς των ημιτελικών των playoffs ο Αμερικανός πλέι μέικερ είχε 27,2 πόντους ανά αγώνα με 60% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 96,3% στις βολές. Επίσης μέτρησε 10,3 ασίστ από τις οποίες προήλθαν άλλοι 25,3 πόντοι ανά αγώνα για την Παρί, ενώ συμπλήρωσε την στατιστική του με 1,7 ριμπάουντ και μόλις 1,7 λάθη σε 24,1 λεπτά ανά αγώνα, με την ομάδα του να βρίσκεται στους +18,3 πόντους κατά μέσο όρο στα λεπτά που ήταν στην πεντάδα της.

Στην ίδια σειρά, ο Τάισον Γουόρντ που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό είχε καλή παρουσία με 13,3 πόντους (55,6% δίποντα, 70% τρίποντα, 90% βολές), 4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και +17,7 πόντους ανά αγώνα στα 25,9 λεπτά που αγωνιζόταν κατά μέσο όρο.

Στους τελικούς η Παρί θα αντιμετωπίσει το νικητή της σειράς ανάμεσα σε Μονακό και Βιλερμπάν, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προηγείται με 2-1 και να φιλοξενεί απόψε το Game 3. Σε κάθε περίπτωση, στη σειρά των τελικών που θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου η Παρί θα έχει πλεονέκτημα έδρας.

