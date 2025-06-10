Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον πλανήτη και με μία ματιά στα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στη Γάζα ο οποιοσδήποτε μπορεί να το αντιληφθεί.

Εννοείται κάτι τόσο φρικτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει και τους αστέρες του αθλητισμού, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές, είτε και για τους προπονητές.

Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ απένειμε στον Πεπ Γκουαρδιόλα έναν τιμητικό διδακτορικό τίτλο και αυτός στον λόγο του πήρε ξεκάθαρη θέση για όλα τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα, αποδεικνύοντας πώς εκτός από σπουδαίος προπονητής, είναι και ένας άνθρωπος με τεράστια κοινωνική ευαισθησία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Είναι τόσο επώδυνο αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γάζα. Πονάει όλο μου το σώμα. Δεν έχει να κάνει με ιδεολογίες ή με το ποιος έχει δίκιο. Έχει να κάνει με την αγάπη για τη ζωή και με το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Αρνούμαστε να σιωπούμε και να μένουμε άπραγοι για όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Ίσως να λέμε πως δεν είναι δική μας υπόθεση. Αλλά προσέξτε, οι επόμενοι μπορεί να είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Βλέπουμε παιδιά 4-5 ετών να πεθαίνουν από βομβαρδισμούς μέσα σε νοσοκομεία που δεν είναι πια νοσοκομεία. Αυτός ο εφιάλτης με τα βρέφη στη Γάζα με κάνει να τρομάζω και μπορεί αυτή η εικόνα μοιάζει πολύ μακρινή, άρα μπορεί να αναρωτιέστε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά».

"It is so painful what we see in Gaza, it hurts all my body...it is not about ideology but the love of life...It is about refusing to be silent or still when it matters the most"



Thank you Pep for standing up for the innocent people of Gaza.



Video credit @BrickstoRiches_

