Αρκετά βαριά πήρε ο Λαμίν Γιαμάλ την ήττα της Ισπανίας από την Πορτογαλία στα πέναλτι στον τελικό του Nations League.

Ο 17χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της απονομής και ενώ οι νικητές σχημάτισαν έναν διάδρομο για να συγχαρούν τους ηττημένους, ήταν φανερό πως δεν είχε πολλή διάθεση.

Έτσι μετά βίας έδωσε το χέρι του στον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το άπλωσε για να τον συγχαρεί, ενώ το παιδί-θαύμα των «μπλαουγκράνα» καλά-καλά δεν κοίταξε στα μάτια τον 40χρονο σούπερ σταρ.

Πάντως ο CR7 είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Γιαμάλ. «Ο Λαμίν είναι ένα φαινόμενο. Θα κατακτήσει πολλούς συλλογικούς και ατομικούς τίτλους. Είναι μόλις 17 χρονών. Σας παρακαλώ, αφήστε τον στην ησυχία του. Πρέπει να ηρεμήσει και να εξελιχθεί με ηρεμία. Θα έχει μια μακρά και λαμπρή καριέρα», ήταν τα λόγια του άσου της Αλ Νασρ.

Le comportement déplacé de Lamine Yamal envers Cristiano Ronaldo hier.



Le joueur espagnol a délibérément évité le regard de CR7 lors de la poignée de main, malgré les félicitations respectueuses de la légende portugaise. Ce geste constitue un manque de fair-play et un signe… pic.twitter.com/LANJw7GTbH — ActuCR7 (@ActuCR7_) June 9, 2025

