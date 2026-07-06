«ΠΑΛΑΣ πρέπει (; ) να πας»

Όχι, δεν διαφημίζουμε (ανορθόγραφα) το γνωστό θέατρο επαναφέροντας διαφημιστικό του σλόγκαν. Στη φημολογούμενη ονομασία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά αναφερόμαστε με τα σοσιαλμιντιακά «χτυπήματα» της Κυριακής να δείχνουν ότι η ίδρυσή του είναι θέμα χρόνου.

Βλέπετε, το «Πολιτική Άνοιξη» έχει περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αφήστε που κάποιοι κακοήθεις θα έκαναν λόγο για... Πολιτικό Χειμώνα. Στα πέριξ ακούγεται το ΠΑΛΑΣ, δηλαδή Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Επομένως, το αρκτικολεκτικό σύνθημα στις εκλογές (φαίνεται ότι) θα είναι «ΠΑΛΑΣ, ΠΑΛΑΣ Αντώνης Σαμαράς», καθότι ο Αλέξης… κατοχύρωσε την ΕΛΑΣ. Το δε «Συναγερμός» φέρνει και λίγο σε Ελληνικό Συναγερμό και στρατάρχη Παπάγο.

Θα ρωτήσει κανείς: «ΠΑΛΑΣ πρέπει όντως να πας;». Οι εκτιμήσεις λένε πάντως ότι στις εκλογές «θα πάει» ικανός αριθμός εκλογέων και ότι το νέο κόμμα θα περάσει το «κατώφλι» του 3%. Στην πολιτική σκηνή της χώρας η διαρκής ανάγκη για «νέο αίμα» είναι εμφανής (ακόμη κι αν αυτό το νέο αίμα δεν είναι και τόσο νέο, vintage είναι) και στο πλαίσιο αυτής της αέναης ανανέωσης «χύνεται το αίμα» κομμάτων που πριν μερικά χρόνια ήταν... trendy.

Βλέπετε, οι παραστάσεις της ελληνικής πολιτικής σκηνής πρέπει να αλλάζουν διαρκώς (άλλοτε κωμωδίες άλλοτε δράματα - συχνότερα κωμωδίες) για να διατηρούν το ενδιαφέρον του φιλοθεάμονος κοινού, και το ΠΑΛΑΣ φαίνεται να είναι ταμάμ.

«Όλος ο κόσμος μια σκηνή, και εμείς ταπεινοί ηθοποιοί» που έλεγε και ο Σαίξπηρ.

Από το πολιτικό debate… στο κορτ του τένις

Λίγες ημέρες μετά τη διαδικτυακή τους συζήτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσαν συνέχεια στις επαφές τους, αυτή τη φορά μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση και μπροστά σε ένα φιλέ.

Οι δύο πολιτικοί συναντήθηκαν χθες Κυριακή στο Politia Tennis Club, όπου αγωνίστηκαν σε φιλικό παιχνίδι τένις, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, μπορούν να συνυπάρχουν και εκτός του πολιτικού στίβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιχνίδι διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, με αρκετές πειραχτικές ατάκες εκατέρωθεν. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα του σκορ, η εμπειρία του υπουργού Υγείας έκανε τη διαφορά. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που είναι γνωστός για τη συστηματική ενασχόλησή του με το τένις, φέρεται να επικράτησε του προέδρου των Δημοκρατών, επιβεβαιώνοντας ότι στα κορτ διαθέτει σαφές προβάδισμα.

Μένει να φανεί αν το... τρίτο ημίχρονο θα δοθεί ξανά στην πολιτική ή αν οι δύο τους θα καθιερώσουν και αθλητικές αναμετρήσεις στο πρόγραμμά τους.

VAR στο Οβάλ Γραφείο

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι στο ποδόσφαιρο τον τελευταίο λόγο τον έχει το VAR. Τελικά, στο Μουντιάλ του 2026 υπάρχει και κάτι ανώτερο: το... Oval Office Review.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε το τηλέφωνο, μίλησε με τον πρόεδρο της FIFA και, λίγες ώρες αργότερα, η αποβολή του Φολαρίν Μπαλογκούν μπήκε στον πάγο. Όχι, δεν ακυρώθηκε. Απλώς η τιμωρία... ανεστάλη. Η κόκκινη κάρτα απέκτησε ημερομηνία λήξης και ο Αμερικανός φορ βρέθηκε κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι με το Βέλγιο.

Κάπως έτσι, το περίφημο «η μπάλα δεν παίζεται στα γραφεία» απέκτησε μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση. Παίζεται και στα τηλέφωνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική συναντά το ποδόσφαιρο. Είναι, όμως, από τις λίγες που μια τηλεφωνική παρέμβαση δημιουργεί την εντύπωση ότι το πειθαρχικό δίκαιο έχει και... προεδρική εξαίρεση. Αν αύριο κάποιος πρωθυπουργός τηλεφωνήσει για να σβήσει μια κίτρινη στον τελικό Κυπέλλου, το βέβαιο είναι πως θα υπάρχει προηγούμενο προς μελέτη.

Η FIFA επιμένει ότι όλα έγιναν εντός των κανονισμών. Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ επιμένουν ότι οι κανονισμοί έγιναν... λάστιχο. Και ο υπόλοιπος πλανήτης παρακολουθεί ένα Μουντιάλ στο οποίο η πιο συζητημένη ασίστ δεν δόθηκε μέσα στο γήπεδο αλλά από τον Λευκό Οίκο.

Τελικά, ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε το ποδοσφαιρικό λεξιλόγιο. Δεν αρκούν πλέον ο διαιτητής, το VAR και η Επιτροπή Εφέσεων. Προσθέστε και μια τέταρτη κατηγορία: το «πάρε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ».

Από τον Πρόεδρο στο… ταμπλό

Και εκεί που νομίζαμε ότι το παιχνίδι έχει ήδη μεταφερθεί αρκετά μακριά από το χορτάρι, έρχεται η επόμενη στάση.

Γιατί το ποδόσφαιρο του 2026 δεν παίζεται μόνο στα τηλέφωνα. Παίζεται και στα χρηματιστηριακά ταμπλό.

Το Μουντιάλ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει εκτοξεύσει τους όγκους συναλλαγών στα λεγόμενα prediction markets (πλατφόρμες όπου τα αποτελέσματα των αγώνων δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως προβλέψεις, αλλά ως περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται και πωλούνται σε πραγματικό χρόνο).

Με άλλα λόγια, η μπάλα δεν κινείται μόνο στο γήπεδο. Κινείται και στις αγορές.

Κάποτε κοιτούσαμε αποδόσεις στοιχήματος. Τώρα κοιτάμε διακυμάνσεις πιθανοτήτων σαν να πρόκειται για μετοχές εθνικών ομάδων. Το «ποιος θα προκριθεί» έχει αρχίσει να μοιάζει λιγότερο με ερώτηση και περισσότερο με ticker.

Και κάπως έτσι, από το «πάρε τον Πρόεδρο» περνάμε στο «πάρε θέση στην αγορά».

Ίσως, τελικά το Μουντιάλ να μην άλλαξε τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο. Ίσως απλώς άλλαξε τον αριθμό των γηπέδων: από ένα, σε δύο, το χορτάρι και το ταμπλό.

Πηγή: skai.gr

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