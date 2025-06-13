Για μεθοδεύσεις για τη μη εφαρμογή του αθλητικού Νόμου καταγγέλλει την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ο Σύνδεσμος Ελλήνων προπονητών μπάσκετ με ανακοίνωση που εξέδωσε.



Σε αυτή επισημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια με ενέργειες της απαξιώνει το έργο και τον ρόλο του Έλληνα προπονητή.

Ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι βάσει της απόφασης της γγΑ μόνο ο ΣΕΠΚ μπορεί να εκδίδει δελτίο ταυτότητας προπονητή κάτι που όμως – ουσιαστικά - δεν έχει λάβει υπόψη της η ΕΟΚ. Αναλυτικά η καταγγελία:«Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,Ο Σ.Ε.Π.Κ. καταγγέλλει την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για τις, κατά τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο έτος, ενέργειές της, oι οποίες, κατά παράβαση του Ν.2725/99 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, έχουν στόχο να απαξιώσουν και υποβαθμίσουν το έργο του προπονητή και το ίδιο το άθλημα και ειδικότερα:Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.4 του Ν.2725/99:"Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων."- Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πριν περίπου δύο έτη, μέσω δικής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καταχωρούσε ως προπονητή οιονδήποτε υπέβαλε στοιχεία μέσω αυτής της πλατφόρμας (χωρίς έλεγχο αν επρόκειτο πράγματι για πρόσωπο που διέθετε τα σχετικά προσόντα) και μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξεδίδετο "κάρτα προπονητή", είχε δώσει δε οδηγία στα ελεγκτικά της όργανα να ελέγχουν αυτή την κάρτα στους αγώνες και σε περίπτωση μη κατοχής της να μην επιιτρέπεται στον προπονητή η τεχνική καθοδήγηση ομάδος στον αγώνα.Μετά από έγγραφο του Σ.Ε.Π.Κ. στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η ΓΓΑ απέστειλε στην ΕΟΚ έγγραφο σύμφωνα με το οποίο μόνο ο Σ.Ε.Π.Κ. μπορεί να εκδίδει δελτίο ταυτότητας προπονητή και οιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι μη νόμιμο.- Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων της για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 δεν προβλέπει τον έλεγχο του δελτίου προπονητή και την προσκόμισή του για τη νομιμοποίηση των προπονητών στους αγώνες. Ήδη βέβαια, στην πράξη είχε "καταργήσει" τον έλεγχο του δελτίου προπονητή αφού τα ελεγκτικά της όργανα δεν είχαν καμία οδηγία για τον έλεγχο αυτό και δεν ζητούσαν το δελτίο του προπονητή στους αγώνες ούτε κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.Συγκεκριμένα, ενώ στην ειδική προκήρυξη της ΕΟΚ του έτους 2024-2025 (άρθρο 7) προεβλέπετο η προσκόμιση στους φορείς του αγώνα δελτίο ταυτότητας προπονητή από τους ασκούντες καθήκοντα προπονητή στους αγώνες, στην ειδική προκήρυξη του έτους 2025-2026 δεν υπάρχει καμία αναφορά για έλεγχο δελτίου προπονητή και προσκόμισή του.Είναι πολύ λυπηρό η Ομοσπονδία του Αθλήματος να απαξιώνει το άθλημα, να επιτρέπει, χωρίς έλεγχο, σε οποιονδήποτε να εμφανίζεται ως προπονητής, να περιφρονεί το Νόμο και να "εφευρίσκει" τρόπους για να παρακάμψει τον Σ.Ε.Π.Κ. και τα όσα ο Νόμος ορίζει.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία άλλη Ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα οι Σύνδεσμοι Προπονητών εκδίδουν το δελτίο του προπονητή και σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ομοσπονδία του Αθλήματος συνεργάζονται για τον έλεγχο του δελτίου στους αγώνες και την εφαρμογή του Νόμου.Ο Σ.Ε.Π.Κ. καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της ΕΟΚ για τη μη εφαρμογή του αθλητικού Νόμου και αναμένει από την Πολιτεία να προστατεύσει τα όσα νομοθετικά έχουν προβλεφθεί.Μετά τιμής,Για το ΔΣ του ΣΕΠΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠαναγιώτης ΓιαννάκηςΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠαρασκευάς Μουρατίδης».

