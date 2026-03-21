Τέλος για φέτος ο Σισοκό, εκτός οι Κάτρης και Γέντβαϊ στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της φετινής Stoiximan Super League στην Τρίπολη απέναντι στον Asteras AKTOR και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν παύει να έχει προβλήματα στον καταρτισμό των πλάνων του.



Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και η παρουσία για τη φετινή σεζόν στο «τριφύλλι» ολοκληρώνεται κάπου εδώ, με μόλις 4 εμφανίσεις, αφού ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα προλάβει κάποιο άλλο ματς για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, εκτός αποστολής για το ματς με τον Asteras AKTOR μένει ο Κάτρης που θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στον δικέφαλο, ενώ και ο Γέντβαϊ έκανε θεραπεία για μυϊκή ενόχληση.



Ατομικό έκανε και ο Κυριακόπουλος το Σάββατο, αν και είναι παρών στην αποστολή των «πράσινων», σε θεραπεία επιδόθηκε ο Πάλμερ – Μπράουν, απών με άδεια ο Ντέσερς.



Ο Κοντούρης δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό λόγω τιμωρίας για συμπλήρωση καρτών και οι διαθέσιμοι για τον Μπενίτεθ είναι οι εξής:



Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.