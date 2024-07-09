Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η σχέση μας άλλαξε επίπεδο»: Η Μονακό γίνεται... Iron Man και o Παναθηναϊκός Captain America με αφορμή τον Παπαγιάννη - Βίντεο

«Εμείς πηγαίνοντας τη σχέση μας με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο επόμενο επίπεδο μετά την υπογραφή των Καλάθη και Παπαγιάννη» αναφέρει χαρακτηριστικά η ευφάνταστη ανάρτηση

«Η σχέση μας άλλαξε επίπεδο»: Η Μονακό γίνεται... Iron Man και o Παναθηναϊκός Captain America με αφορμή τον Παπαγιάννη - Βίντεο

Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αποτελεί ακόμη μία προσθήκη Έλληνα παίκτη στους Μονεγάσκους, μετά από αυτή του Νικ Καλάθη, και ανήρτησε ένα επικό ποστ για αυτή την εξέλιξη! 

«Εμείς πηγαίνοντας τη σχέση μας με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο επόμενο επίπεδο μετά την υπογραφή των Καλάθη και Παπαγιάννη» αναφέρει χαρακτηριστικά η ευφάνταστη ανάρτηση, με ένα βίντεο του Τόνι Σταρκ/Iron Man και του Στιβ Ρότζερς/Captain America να σφίγγουν τα χέρια... συμβολίζοντας τις δύο ομάδες.

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός της Μονακό είναι γνωστή για τις πρωτότυπες, αλλά και σαρκαστικές της αναρτήσεις κατά αντιπάλων. Σε προηγούμενη ανάρτηση παρομοιάζει τον Παπαγιάννη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αυτοκίνητα, αναφέροντας «ποιος έχει ανάγκη τον Γιάννη όταν έχεις τον Παπαγιάννη;» 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μονακό Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark