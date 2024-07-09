Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αποτελεί ακόμη μία προσθήκη Έλληνα παίκτη στους Μονεγάσκους, μετά από αυτή του Νικ Καλάθη, και ανήρτησε ένα επικό ποστ για αυτή την εξέλιξη!



«Εμείς πηγαίνοντας τη σχέση μας με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο επόμενο επίπεδο μετά την υπογραφή των Καλάθη και Παπαγιάννη» αναφέρει χαρακτηριστικά η ευφάνταστη ανάρτηση, με ένα βίντεο του Τόνι Σταρκ/Iron Man και του Στιβ Ρότζερς/Captain America να σφίγγουν τα χέρια... συμβολίζοντας τις δύο ομάδες.

Us taking our relationship with Panathinaikos fans to the next level after signing Calathes & Papagiannis 🤝🇬🇷@Paobcgr 👊 pic.twitter.com/MqAeODNDGq July 9, 2024

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός της Μονακό είναι γνωστή για τις πρωτότυπες, αλλά και σαρκαστικές της αναρτήσεις κατά αντιπάλων. Σε προηγούμενη ανάρτηση παρομοιάζει τον Παπαγιάννη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αυτοκίνητα, αναφέροντας «ποιος έχει ανάγκη τον Γιάννη όταν έχεις τον Παπαγιάννη;»

On the other hand, who needs Giannis when you can have PAPAgiannis 😎🤷‍♂️ https://t.co/m6hjx7JRO3 pic.twitter.com/mirhOpCHmL — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) July 9, 2024

Πηγή: skai.gr

