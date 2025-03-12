Λογαριασμός
Superleague: Οι μέρες και ώρες των playoffs - Όλο το πρόγραμμα

Στις 30/3 στις 21:00 το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός - Δείτε το πρόγραμμα των playoffs για τις θέσεις 1-4 στην Stoiximan Super League

Superleague

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των playoffs για τις θέσεις 1-4.

Η σέντρα, όπως αναμενόταν, θα γίνει την Κυριακή 30 Μαρτίου, με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στις 19:00 και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις 21:00.

Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, τα παιχνίδια θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 11 Μαΐου.

Τα playoffs για τις θέσεις 5-8

Το πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών των playoffs στις θέσεις 5-8 όπου είναι πιθανό να κριθεί το πέμπτο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο (εφόσον ΟΦΗ ή Asteras AKTOR δεν κατακτήσουν το Κύπελλο) γνωστοποίησε η Stoiximan Super League.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 16:30 στο «Γεντί Κουλέ» με το ΟΦΗ-Ατρόμητος, ενώ τρεις ώρες αργότερα διεξάγεται το Asteras AKTOR-Άρης.

Τη 2η αγωνιστική οι αγώνες διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες, στην 3η τα ματς γίνονται Κυριακή ενώ οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν την ίδια ώρα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Superleague ποδόσφαιρο
