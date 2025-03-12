Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο εαυτός μας-Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε γρήγορο γκολ»

Το πραγματικό πρόσωπο του Ολυμπιακού κι όχι αυτό που παρουσίασε στη Νορβηγία γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 περιμένει να δει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αυριανή ρεβάνς με την Μπόντο Γκλιμτ, όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

«Προσπαθώ να σκέφτομαι όσο λιγότερο γίνεται το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε το μυαλό μας στο αυριανό ματς και πάμε βήμα-βήμα να το αναλύσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πετύχουμε ένα γκολ στα πρώτα 15-20 λεπτά, ούτε ότι πρέπει να βάλουμε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να είμαστε περισσότερο ο εαυτός μας σε σχέση με το παιχνίδι του Μπόντο. Να παίξουμε με το στυλ που έχουμε δείξει πως μπορούμε να παίξουμε», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Για το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει αποκλειστεί σε νοκ άουτ και αν αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση είπε: «Δεν μου αρέσουν τα στατιστικά, γιατί αυτά υπάρχουν για να διαψεύδονται. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι, έχουμε πολλές πιθανότητες να αποκλειστούμε».

Ερωτηθείς αν έχει αποφασίσει πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός αύριο απάντησε: «Ναι, έχω τα πάντα στο μυαλό μου. Το πρώτο που έχω στο μυαλό μου είναι να μην δώσουμε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο, αλλά να είμαστε εμείς ο εαυτός μας».

Όσο για το επίπεδο ετοιμότητας των Ελ Κααμπί, Γκαρθία και Όρτα είπε: «Είναι όλοι καλά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.