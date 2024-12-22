Αποκαλυπτικές δηλώσεις από τον ατζέντη του Εντοάρντο Μπόβε στην ιταλική «Corriere dello Sport».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το περασμένο καλοκαίρι η Ρόμα δέχθηκε επίσημη πρόταση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον νεαρό Ιταλό, ενώ η αγγλική ομάδα ήταν διατεθειμένη, αφού τον αγοράσει, να τον παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η πρόταση δεν ήταν αρκετά υψηλή, με τον Μπόβε να καταλήγει στη Φιορεντίνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ατζέντης του Ιταλού μέσου:

«Ήταν ένα σκληρό καλοκαίρι. Είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Ντε Ρόσι, ο οποίος μου ανέφερε ότι ο Μπόβε θα μπορούσε να μείνει στη Ρόμα, αλλά θα είχε μεγάλο ανταγωνισμό. Μετά απ’ αυτό ξεκίνησε η έντονη πίεση από την πρώην CEO της Ρόμα για να φύγει ο Μπόβε.

Η πίεση κορυφώθηκε στις 30 Αυγούστου, όταν ήθελε να τον πιέσει να αποδεχτεί την πώληση στη Νότιγχαμ Φόρεστ για 8 εκ. ευρώ. Επίσης, υπήρχε η ιδέα να δοθεί δανεικός από τη Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό, αλλά η τιμή ήταν πολύ κάτω από την πραγματική αξία του ποδοσφαιριστή. Προσπαθήσαμε σκληρά να την μεταπείσουμε. Ψάξαμε να βρούμε μια μέση λύση για να ταιριάζει σε όλους και να πάρει παραπάνω χρήματα το κλαμπ. Η λύση αυτή ήταν μόνο η Φιορεντίνα».

