Έγραψε ιστορία ο Γιουλ: Πρώτος σε συμμετοχές με τη Ρεάλ στην ACB

Ένα ακόμη «παράσημο» για τον Σέρχιο Γιουλ. Αγωνιζόμενος με τη Ρεάλ απέναντι στην Μπρεογάν έφτασε τις 619 συμμετοχές και έγινε πρώτος σε εμφανίσεις με την «βασίλισσα» στη Liga Endesa ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Φελίπε Ρέγες.

Τον Ιανουάριο ο 37χρονος γκαρντ πήρε από τον Ρέγες σε συνολικές εμφανίσεις με τη Ρεάλ (1.046) και στις 12 Νοεμβρίου έφτασε τις 1.100.

Ο Γιουλ διανύει την 19η σεζόν του με τη Ρεάλ και είναι πρώτος στην ιστορία της στο πρωτάθλημα σε πόντους, ασίστ, λεπτά συμμετοχής και τρίποντα, αλλά και στους τρεις πρώτους σε αξιολόγηση, κλεψίματα, βολές και κερδισμένα φάουλ.

