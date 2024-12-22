Superleague: «Ξόρκισε» τον «κακό του δαίμονα» ο ΠΑΟΚ, 3-0 τον Ατρόμητο

Κάλαντα με νίκη στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ! Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 3-0 του Ατρομήτου για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο τελευταίο του παιχνίδι στο 2024.

Οι Τσάλοφ (45'+2'), Ζίβκοβιτς (49') και Καμαρά (90') με τα γκολ τους και ο Κοτάρσκι με τη νέα απόκρουση πέναλτι (σε εκτέλεση πέναλτι του Ουάρντα στο 59’ που έκανε ο Μιχαηλίδης με το σκορ στο 2-0) υπέγραψαν τη νίκη του δικεφάλου του Βορρά απέναντι στους Περιστεριώτες που έπαιξαν με 10 απ’ το 21’ λόγω αποβολής του Αθανασίου.

Αυτό ήταν το πρώτο εντός έδρας «τρίποντο» για την ομάδα του Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα από τον Αύγουστο και το 2-0 επί του Παναιτωλικού, με το οποίο παρέμεινε στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επιλέγοντας τον Σβαμπ (και όχι τον Καμαρά στο αρχικό σχήμα), με τον Τσάλοφ να είναι στην κορυφή και τον Τόμας στον πάγκο. Πιο αναλυτικά, ο Κοτάρσκι στο τέρμα, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη να βρίσκονται στα στόπερ (και τον Λόβρεν τιμωρημένο), ενώ Σάστρε και Μπάμπα είναι στα μπακ. Στο κέντρο Οζντόεφ και Σβαμπ, ενώ τριπλέτα Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Τσάλοφ.

Με 4-2-3-1 και ο Ατρόμητος, αλλά πιο αμυντικούς προσανατολισμούς. Ο Χουτεσιώτης στο τέρμα, Σταυρόπουλος και Μπρόρσον στα στόπερ, Μουντές και Πομόνης στα μπακ. Ο Ουεντραόγκο και ο Καραμάνης στα χαφ, με τους Μπάκου, Ουάρντα και Αθανασίου να είναι η τριπλέτα πίσω από τον Φαν Βέερτ.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπορούσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, με τον Ατρόμητο να είναι καλά οχυρωμένος πίσω. Ο ρυθμός του αγώνα και οι αρκετές διακοπές δεν λειτούργησαν υπέρ των γηπεδούχων και έφεραν το παιχνίδι πιο κοντά στα «θέλω» των Περιστεριωτών.

Η πρώτη απόπειρα των φιλοξενούμενων να ξεμυτίσουν καταγράφεται στο 12’ σε -εν τέλει ως μη γενόμενη φάση-, με τον Μπάκου να φεύγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και να μην καταφέρνει να νικήσει τον Κοτάρσκι. Στην εξέλιξη της φάσης δόθηκε ορθώς offside.

Η πρώτη πραγματικά καλή φάση του ΠΑΟΚ (αφού το μακρινό σουτ του Κεντζιόρα στο 16’ δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη) ήρθε στο 19’, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Σάστρε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα ψηλά.

Στο 21’ άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα. Σε ανύποπτη φάση οι φιλοξενούμενοι αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα σε επικίνδυνο παίξιμο του Αθανασίου, που βρήκε τον Σβαμπ στο πρόσωπο με τις τάπες.

Ο Ατρόμητος -αναμενόμενα- γύρισε πιο πίσω και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε ακόμη περισσότερο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 33’, όταν μετά από βόλεϊ στην περιοχή του Ατρόμητου, ο Κεντζιόρα σούταρε από κοντά με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα σε σώματα.

Στο 41’ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε ωραία φάουλ και ο Χουτεσιώτης με ωραία εκτίναξη στην αριστερή του πλευρά κράτησε το «μηδέν». Ο ΠΑΟΚ… κρατούσε για το τέλος το καλό και προηγήθηκε στο 45’+2’, με τον Κωνσταντέλια να ελίσσεται ωραία από αριστερά, να κάνει το γύρισμα για την καρδιά της περιοχής, απ’ όπου ο Ντεσπόντοφ έκανε σουτ με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Χουτεσιώτη, αλλά ο Τσάλοφ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με γκολ έκλεισε το πρώτο μέρος, με γρήγορο γκολ μπήκε στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος είχε δύο πρώτες αξιοσημείωτες φάσεις μετά την ανάπαυλα, κερδίζοντας δύο κολλητά κόρνερ, αλλά ο «δικέφαλος του Βορρά» βρήκε δίχτυα. Ο Ζίβκοβιτς στο 49’ έκανε σουτ με το δεξί από τα όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Ουεντραόγκο, πήρε ύψος και κατέληξε στην εστία του Χουτεσιώτη.

Ο Ατρόμητος είχε λίγο μετά την ευκαιρία να μπει ξανά στο κόλπο. Ο Σιδηρόπουλος φώναξε τον Φωτιά να δει εναέρια μονομαχία του Μιχαηλίδη με τον Σταυρόπουλο, στην οποία ο πρώτος έχει βρει τον αντίπαλό του στο πρόσωπο με τον αγκώνα. Η απόφαση ήταν πέναλτι. Ο Ουάρντα έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου (που τον γιούχαρε από την αρχή) και εκτέλεσε στη δεξιά γωνία του Κοτάρσκι που έπεσε σωστά και έδιωξε στο 59’.

Κάπου εκεί ήταν σαν να έπαιξε το τελευταίο του χαρτί ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν βρήκε κουράγιο και δυνάμεις ούτε όταν έβαλε φρέσκα πόδια (χάνοντας σε ποιότητα και εμπειρία) στον αγωνιστικό χώρο ο Γκαρσία.

Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ έδειξε κέφια και διάθεση για ένα 3-0, με το οποίο θα ξεμπέρδευε οριστικά. Είχε δύο ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Μπάμπα σε λιγότερο από ένα λεπτό (75’), με τον μπακ του «δικεφάλου του Βορρά» να βλέπει την αντίπαλη άμυνα να του παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα. Στο 81’ ο Μιχαηλίδης λίγο ήθελε να κάνει το 3-0, αλλά η κεφαλιά του πέρασε εκτός έπειτα από κόρνερ.

Τελικά το 3ο τέρμα για τους γηπεδούχους ήρθε στο 90’, με τον φρέσκο Βιεϊρίνια να σεντράρει άψογα από τα δεξιά, τον Καμαρά να κάνει την κεφαλιά και τον Χουτεσιώτη να διώχνει εντυπωσιακά μεν, αλλά εκτός των ορίων, δε, όπως διαπίστωσε το VAR.

Το φιλμ του αγώνα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι - Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ (72’ Καμαρά), Σβαμπ - Ντεσπόντοφ (86’ Σορετίρε), Κωνσταντέλιας (86’ Βιεϊρίνια), Ζίβκοβιτς (77’ Τισουντάλι) - Τσάλοφ (72’ Σαμάτα)

Στον πάγκο έμειναν: Παβλένκα, Κόλεϊ, Τόμας

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης- Μουντές, Σταυρόπουλος, Μπρόρσον, Πομόνης (60’ Τζοβάρας) - Ουεντραόγκο (70’ Βρακάς), Καραμάνης- Μπάκου, Ουάρντα (70’ Καλοσκάμνης), Αθανασίου - Φαν Βεερτ (34’ Τσιγγάρας)

Στον πάγκο έμειναν: Κοσέλεφ, Καρλίτος, Τσαντίλας, Τσακμάκης, Αργυρίου

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Αρμακόλας, Κορώνας

Τέταρτος: Μέγας

VAR: Σιδηρόπουλος

