Ψυχωμένος ο ΠΑΣ Γιάννενα, λύγισε τον Καμπανιακό και επέστρεψε στα τρίποντα. Παρότι η ομάδα της Χαλάστρας προηγήθηκε στο δεκάλεπτο και πάγωσε τους Ζωσιμάδες, οι Ηπειρώτες έδειξαν χαρακτήρα και τα έφεραν όλα τούμπα.

Πρώτα με το απίθανο ψαλιδάκι του Μάντζη για την ισοφάριση και στο φινάλε με το γκολ του Σομποτσίνσκι για την ανατροπή. Κάπως έτσι, ο Άγιαξ της Ηπείρου επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί γκέλες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τους φιλοξενούμενους και τον χειρότερο για τους γηπεδούχους. Μόλις στο 9ο λεπτό ο Φροσύνης εκμεταλλεύτηκε την τραγική αμυντική λειτουργία των παικτών του ΠΑΣ για να σκοράρει και να παγώσει τους Ζωσιμάδες.

Το σοκ για τους Ηπειρώτες ήταν μεγάλο και χρειάστηκε να περάσουν λίγα λεπτά για να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και να ανέβουν. Τελικά κατάφεραν να βρουν το τέρμα της ισοφάρισης χάρη στο γκολ της... χρονιάς, το οποίο πέτυχε ο Μαντζης με αδιανόητη ανάποδο ψαλίδι στο 35ο λεπτό για να γράψει το 1-1.

Το παιχνίδι ξεκινούσε και πάλι πλέον από την αρχή. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν καλύτερος και είχε τις τελικές του, αλλά ο Καμπανιακός κρατούσε γερά, παίζοντας μαζική άμυνα. Και η ομάδα του Πέρε Πομς κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, με τον Σομποτσίνσκι να λύνει τον γόρδιο δεσμό στο 90+1' και να αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή και... λυτρωτή για τους γηπεδούχους που πανηγύρισαν την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί γκέλες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 2-1

(35’ Μάντζης, 90+1' Σομποτσίνσκι - 10’ Φροσύνης)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.10.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Διαγόρας (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.10.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Καβάλα (15:00)

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.10.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (16:30 / monobala.gr)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.10.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – ΑΕΚ Β (15:00 / ΣΚΑΪ)

Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Ηλιούπολη (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.10.2024

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Asteras B Aktor – Παναργειακός (15:00)

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Χανιά (15:00)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Παναχαϊκή (12:00 / ΣΚΑΪ)

