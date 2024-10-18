«Καμπάνα» 5 αγωνιστικών στον Βαγγέλη Μαρινάκη από την Αγγλική Ομοσπονδία

Νέα βαριά τιμωρία από την FA στη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Μετά την ποινή τριών αγωνιστικών, που επιβλήθηκε στον προπονητή της ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, λόγω της συμπεριφοράς του στο ματς με την Μπράιτον, αυτήν τη φορά η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τιμώρησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση των Reds με τη Φούλαμ.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Νότιγχαμ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 5 αγωνιστικές της Premier League, λόγω της συμπεριφοράς του στη φυσούνα του «City Ground», στο παιχνίδι με τους Λονδρέζους.

Όπως έγινε άμεσα γνωστό, αμέσως μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας από την FA, η Νότιγχαμ Φόρεστ άσκησε έφεση κατά της απόφασης, ελπίζοντας στη μείωση της ποινής.

Η ανακοίνωση της FA:

«Ο Ευάγγελος Μαρινάκης της Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά μετά τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League με τη Φούλαμ το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.

Υποστηρίχτηκε ότι η συμπεριφορά του γύρω από την περιοχή του τούνελ μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν απρεπής. Αρνήθηκε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτή αποδείχθηκε από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή και τού επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στο στάδιο/γήπεδο για πέντε αγώνες.

Οι γραπτοί λόγοι για τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Επιτροπής θα δημοσιευθούν εν ευθέτω χρόνων».

Nottingham Forest’s Evangelos Marinakis has been sanctioned by an independent Regulatory Commission.



Full statement: https://t.co/UCVnA2FFdA pic.twitter.com/V7H7DY1Os8 — FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 18, 2024

