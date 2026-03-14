Έκανε τη δουλειά στην Κρήτη με… εκτελεστή Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συνεχώς τον έλεγχο στο Παγκρήτιο και στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καταφέρνοντας να πάρουν τη νίκη 3-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαροκινό επιθετικό.

Ο Ελ Κααμπί γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου του, αρχικά ανοίγοντας το σκορ στο 30’ με άπιαστη κεφαλιά, ενώ στο 70’ έβαλε το 20ό του γκολ στη φετινή σεζόν, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το τρίποντο για τους Πειραιώτες. Ο Μουζακίτης διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στις καθυστερήσεις, με πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι.

Έτσι, ο Ολυμπιακός ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει τις κυριακάτικες αναμετρήσεις ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός και Ατρόμητος-ΑΕΚ, ενώ για την τελευταία αγωνιστική στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, θα διλοξενήσει την ΑΕΛ Novibet.

Από την άλλη, ο ΟΦΗ έμεινε στους 29 βαθμούς και παραμένει στην 6η θέση, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα δοκιμαστεί στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη, στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στα playoffs 5-8.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε σύστημα 5-3-2, με τον Χριστογεώργο τερματοφύλακα και τους Πούγγουρα, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς τριάδα στόπερ. Ο Αθανασίου ξεκίνησε στο αριστερό άκρο, ο Κωστούλας στο δεξί, με τους Ανδρούτσο, Κανελλόπουλο και Αποστολάκη να είναι οι τρεις στον άξονα, πίσω από τους Νους και Ισέκα. Εκτός έμειναν οι Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καραχάλιος και Θεοδοδουλάκης.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανήμερα των 65ως γενεθλίων του, επέλεξε τον Τζολάκη τερματοφύλακα και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα τετράδα άμυνας. Ο Νασιμέντο ξεκίνησε μαζί με τον Γκαρθία ως δίδυμο στα χαφ, ενώ ο Ποντένσε επέστρεψε στην ενδεκάδα για να παίξει στο ένα άκρο, με τον Μάρτινς στο άλλο και με Ταρέμι, Ελ Κααμπί ως τους πιο προωθημένους. Εκτός αποστολής έμειναν ο τραυματίας Έσε ο τιμωρημένος Μπρούνο και ο Αντρέ Λουίς, μαζί με τον Πασχαλάκη.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει επιθετικές βλέψεις από τα πρώτα λεπτά και να απειλεί για πρώτη φορά την εστία των γηπεδούχων στο 4’, όταν ο Ορτέγκα βρήκε χώρο στα αριστερά και έκανε τη σέντρα, με τον Λαμπρόπουλο να βρίσκει την μπάλα άτσαλα με το γόνατο και με τον Χριστογεώργο να αιφνιδιάζεται, αλλά να μπλοκάρει με διπλή του προσπάθεια.

Στο 8’ ο Ποντένσε έκανε υπέροχη μπαλιά με το εξωτερικό για τον Ελ Κααμπί, όμως ο Μαροκινός που είχε μπει στη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, νικήθηκε από τον Λαμπρόπουλο που παρενεβλήθη με καίριο τάκλιν. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και έψαχνε τρόπο να «ξεκλειδώσει» την σωστά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων, ενώ λίγο έλειψε να το καταφέρει στο 19’, όταν ο Χριστογεώργος είχε απάντηση σε διαγώνιο συρτό σουτ του Μάρτινς.

Στο 26’ ο Ποντένσε συνέκλινε από τα δεξιά και σούταρε πέφτοντας στο χορτάρι, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου, ενώ ο Ολυμπιακός «μετέφρασε» την ανωτερότητά του σε προβάδισμα στο 30ό λεπτό, όταν ο Ορτέγκα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ελ Κααμπί νίκησε στον αέρα τον Κρίζμανιτς, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά και να πετύχει το 16ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να πατούν ξανά στη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ στο 42’, με τον Μάρτινς να κάνει συρτό γύρισμα και με τον Ταρέμι να σουτάρει στην κίνηση, ενώ η μπάλα βρήκε στον Ελ Κααμπί και έφυγε άουτ. Στην τελευταία καλη φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ροντινέι έκανε σέντρα και ο Ελ Κααμπί κεφαλιά που έφυγε ψηλά άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πλησιάζει στο δεύτερο γκολ στο 47’, όταν ο Ποντένσε έκανε υπέροχη πάσα για τον Ταρέμι και εκείνος βρήκε τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να πλασάρει και με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, ενώ η πρώτη τελική του ΟΦΗ στο ματς ήρθε στο 51’, με τον Νους να ξεπερνά τον Πιρόλα και να προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη από πάρα πολύ πλάγια θέση, χωρίς επιτυχία.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με μια καρφωτή κεφαλιά του Ελ Κααμπί να φεύγει λίγο άουτ στο 55’ και με ένα σουτ του Ποντένσε από πλεονεκτική θέση στο 56’, να σταματά στον Λαμπρόπουλο. Τελικά, οι Πειραιώτες διπλασίασαν τα τέρματά τους και ουσιαστικά «κλείδωσαν» το τρίποντο στο 70’, όταν ο Ροντινέι έκλεψε μια λάθος πάσα του Πούγγουρα και στη συνέχεια της φάσης ο Ελ Κααμπί μπήκε στη μεγάλη περιοχή και βγήκε νικητής από τις κόντρες με τον Λαμπρόπουλο, πριν σκοράρει για το 0-2 με το 20ό του γκολ στη σεζόν.

Στο 80' ο διαιτητής Ματσούκας έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσέδο στη γωνία της μεγάλης περιοχής, όμως στη συνέχεια πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, αφού κλήθηκε από τους VAR για να δει τα ριπλέι της φάσης, ενώ στο 84' οπ Μάρτινς συνεργάστηκε με τον Ελ Κααμπί και σκόραρε, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ του πρώτου. Το τελικό 0-3 ήρθε στο 90'+2', με τον Ματσούκα να δίνει πέναλτι για μαρκάρισμα του Σεγκέλια στον Ταρέμι και με τον Μουζακίτη να νικά τον Χριστογεώργο από τα 11 μέτρα!

MVP: Ο Ελ Κααμπί! Ο Μαροκινός σκόραρε δις και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη, φτάνοντας τα 20 συνολικά γκολ στη φετινή σεζόν, γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό!

Η σφυρίχτρα: Ματσούκας ο διαιτητής της αναμέτρησης, έδωσε πέναλτι στο 80' για μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσέδο, αλλά στη συνέχεια πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, αφού κλήθηκε από τον VAR Παπαδόπουλο για να δει τα ριπλέι της φάσης. Στις καθυστερήσεις έδωσε χωρίς να το πολυσκεφτεί το πέναλτι για το μαρκάρισμα του Σενγκέλια στον Ταρέμι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΦΗ (Κόντης, 5-3-2): Χριστογέωργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (74’ Σενγκέλια), Αθανασίου – Ανδρούτσος (53’ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (74’ Νέιρα) – Νους (83’ Βούκοτιτς), Ισέκα (74’ Σαλσέδο)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Νασιμέντο (76’ Μουζακίτης), Γκαρθία (76’ Σιπιόνι) - Μάρτινς, Ταρέμι, Ποντένσε (67’ Κοστίνια) - Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Φώτης Πολυχρόνης



