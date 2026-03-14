Κυρίαρχο το Περιστέρι, διέσυρε εμφατικά το Μαρούσι

Επιστροφή στις νίκες για το Περιστέρι, το οποίο άφησε πίσω του την αρνητική εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ (101-77), χαμογέλασε ξανά διαλύοντας το Μαρούσι με 84-61 και το βύθισε ακόμη περισσότερο στον βαθμολογικό πίνακα στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με τη νίκη αυτή το Περιστέρι ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, πάνω από ΠΑΟΚ και Άρη, με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης βέβαια να έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ντε Σόουζα, με τον παίκτη του Αμαρουσίου να σταματά στους 19 πόντους, ενώ από πλευράς Περιστερίου εξαιρετικός ήταν ο Νίκολς με 17 πόντους, ενώ 16 πέτυχε ο Καρντένας.

Από την πρώτη κιόλας περίοδο το Περιστέρι έδειξε τις άγριες διαθέσεις του, καθώς δεν έχασε χρόνο και πολύ γρήγορα ξεκίνησε να χτίζει σημαντική διαφορά, η οποία μάλιστα έφτασε και σε διψήφιο αριθμό (8-18). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 18-12.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι συνέχισε στον ίδιο ακριβώς ρυθμό και έφτασε μέχρι το +12 (19-31). Το Μαρούσι επιχείρησε να επιστρέψει στο ματς και στη λήξη του ημιχρόνου μείωσε τη διαφορά στους έξι πόντους (31-37).

Στην επανέναρξη του παιχνιδιού το Περιστέρι πάτησε γκάζι και η διαφορά ξέφυγε εντελώς παίρνοντας αέρα 23 πόντων στο φινάλε του δεκαλέπτου (42-65).

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο το Περιστέρι διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα του και πανηγύρισε εν τέλει τη νίκη με σκορ 84-61.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 31-37, 42-65, 61-84

