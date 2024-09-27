Η Κατερίνα Τσάβαλου στο ΟΠΑΠ Game Time: Η ΑΕΚ, το τάκλιν σε συνάδελφο και το Όσκαρ που θα έκανε θυσία

Απολαυστική, αυθόρμητη, ειλικρινής και με πολύ χιούμορ.

Η ηθοποιός Κατερίνα Τσάβαλου είναι η καλεσμένη αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time, σε μια εκπομπή που έχει άρωμα ντέρμπι, ρυθμικής γυμναστικής και «μαθήματα ποδοσφαίρου».

Δείτε το βίντεο:

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνης, η οποία πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Crazyland», μιλάει για την αγαπημένη της ΑΕΚ, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αποκαλύπτει γιατί θα θυσίαζε ένα Όσκαρ.

