Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Κατερίνα Τσάβαλου στο ΟΠΑΠ Game Time: Η ΑΕΚ, το τάκλιν σε συνάδελφο και το Όσκαρ που θα έκανε θυσία

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνης, που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Crazyland», μιλάει για την αγαπημένη της ΑΕΚ, και αποκαλύπτει γιατί θα θυσίαζε ένα Όσκαρ

ΟΠΑΠ Game

Απολαυστική, αυθόρμητη, ειλικρινής και με πολύ χιούμορ.

Η ηθοποιός Κατερίνα Τσάβαλου είναι η καλεσμένη αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time, σε μια εκπομπή που έχει άρωμα ντέρμπι, ρυθμικής γυμναστικής και «μαθήματα ποδοσφαίρου».

Δείτε το βίντεο: 

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνης, η οποία πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Crazyland», μιλάει για την αγαπημένη της ΑΕΚ, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αποκαλύπτει γιατί θα θυσίαζε ένα Όσκαρ.

οπαπ

οπαπ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΑΠ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark