Άρης: Με ανατροπή κόντρα Asteras AKTOR στην πρόβα-τζενεράλε ενόψει πρωταθλήματος

Φιλική νίκη με ανατροπή για τον Άρη κόντρα στον Asteras AKTOR στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Στην πρόβα-τζενεράλε των δύο ομάδων πριν από την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεών τους για το πρωτάθλημα, οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ενώ παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 40’, τελικά κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρουν τη νίκη με 2-1!



Ο Μουνιόθ το γκολ για την ομάδα της Τρίπολης, ενώ για τους νικητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Μορόν και Καντεβέρε, οι οποίοι προφυλάχθηκαν, δίχτυα βρήκαν οι Μισεουί (65’) και Μόντσου (84’)

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να μπαίνει πιο ορεξάτος και να απειλεί για πρώτη φορά στο 4’ με ένα σουτ του Μαρουτσάν, ο οποίος είχε νέα τελική στο 15’, με το σουτ του να φύγει ψηλά άουτ.



Στο 17’ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ, με τον Τσιντώτα να αποκρούει εντυπωσιακά σου του Φαμπιάνο μέσα από τη μικρή περιοχή, ενώ στο 19’ ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε απάντησε και σε προσπάθεια του Πέρεθ. Στο 28’ ο Άρης έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 28’, με τον Τσιντώντα να αρνείται το γκολ στον Μόντσου, με τον Αστέρα να ανοίγει τελικά το σκορ μετά από μια αντεπίθεσή του στο 40’, με τον Καλτσά να στρώνει όμορφα την μπάλα στο Μουνιόθ, ο οποίος νίκησε τον Αθανασιάδη με μακρινό σουτ.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντική ευκαιρία να κάνουν και το 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (49’), με τον Μπαρτόλο να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά. Τελικά, ο Άρης ισοφάρισε στο 65’, με τον Μισεουί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο πλασέ του από το όριο της μεγάλης περιοχής!



Ο Άρης συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, καταφέρνοντας τελικά να φτάσει στην ανατροπή στο 85’, με τον να κάνει την ενέργεια από τα αριστερά και το συρτό γύρισμα για τον Μόντσου, ο οποίος πλασαρε σωστά για το 2-1!

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60' Μάικιτς), Τεχέρο (89' Νινγκ), Φαμπιάνο (79' Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89' Μπράμπετς), Μεντίλ (79' Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60' Φαντιγκά), Γένσεν (89' Ντουντού), Μορουτσάν (60' Γιαννιώτας), Πέρεθ (60' Μισεουί), Ντιαντί (79' Παναγίδης).



Αsteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79' Κακαδιάρης), Καστάνιο (46' Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79' Κιντέρα), Σιλά (65' Πομόνης), Καλλαντζής (46' Μπαρτόλο, 85' Φρόκου), Μουνιόθ (46' Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85' Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66' Κετού), Καλτσάς (79' Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79' Τζοακίνι).

